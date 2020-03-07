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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تسجل 99 إصابة و28 وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت الصين اليوم السبت ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 3070 حالة وفاة، وذلك بعد تسجيل 28 حالة وفاة جديدة.
وأوضحت السلطات الصحية الصينية ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين إلى 80651 حالة بعد إضافة 99 إصابة جديدة.
وأشارت السلطات إلى شفاء 55404 حالة بعد تلقي العلاج وخروجها من المستشفيات.
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