شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يلوح باستعادة «طالبان» الحكم بعد انسحاب قواته من أفغانستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة، احتمال أن تستعيد حركة «طالبان» الحكم بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.
وقال ترامب، إنه «ليس من المفترض أن يحصل ذلك، لكن هذا احتمال».
وأكد ترامب من البيت الأبيض، أنه يتعين على الدول أن «تتولى مسؤولية نفسها»، مشدداً على ضرورة أن تضمن الحكومة الأفغانية أمنها بنفسها.
وتابع: «لا يمكننا أن نبقى هناك خلال الأعوام العشرين القادمة، لا يمكن أن نمسك بيد أحدهم إلى الأبد».
ووقعت الولايات المتحدة و«طالبان»، السبت، اتفاقاً يفتح المجال أمام انسحاب كامل للقوات الأجنبية من أفغانستان خلال 14 شهراً شرط التزام «طالبان» بتعهداتها.
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