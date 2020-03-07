شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج .. انخفاض درجات الحرارة والكويت 28 درجة مئوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السعودية 31 درجة مئوية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطًا للرياح السطحية على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية ،الشرقية ، القصيم، الرياض، حائل ،المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 14-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

الكويت 28 درجة مئوية

سيكون الطقس نهاراً غالباً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 28°م وهي مشابهة ليوم أمس. سيكون الطقس ليلاً غالباً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 13°م وهي أقل بـ4°م من ليلة أمس.

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الامارات 26 درجة مئوية

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا بوجه عام ومغبرا أحيانا مع انخفاض في درجات الحرارة والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانا على البحر مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة.

وأضاف المركز في نشرته اليومية، أنه من المتوقع أن تكون حركة الرياح شمالية غربية / 20 – 35 كم/س، تصل إلى 55 كم/س أحيانا.

وأشار المركز، إلى أن الخليج العربي سيكون مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:26 والثاني عند الساعة 05:44 والجزر الأول عند الساعة 11:19 والثاني عند الساعة 23:06 .