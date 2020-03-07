شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السورى يشيد باتفاق وقف إطلاق النار فى إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أبلغ الرئيس السوري بشار الأسد، في اتصال هاتفي، الجمعة، بأن الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين روسيا وتركيا في محادثات الخميس من شأنها إرساء الاستقرار في محافظة إدلب السورية.

وتابع الكرملين، في بيان "أشاد بشار الأسد بنتيجة المحادثات بين زعيمي روسيا وتركيا، وعبر عن امتنانه لرئيس روسيا لدعمه المعركة ضد الجماعات الإرهابية".

من جهتها، ذكرت الرئاسة السورية أن بشار الأسد أعرب عن "ارتياحه" للهدنة الروسية التركية في إدلب، خلال اتصاله مع بوتن.

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وكان الرئيس الروسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان قد أعلنا، مساء الخميس، وقفا لإطلاق النار في إدلب، بعد تصعيد للعنف في الأسابيع الأخيرة في المنطقة.

وينص الاتفاق على تسيير دوريات مشتركة، بدءاً من 15 مارس، على مسافة واسعة في محيط طريق "إم فور" الدولي الذي يربط محافظة اللاذقية الساحلية بمدينة حلب، ثاني كبرى مدن سوريا.

ويتطلع الطرفان إلى إنشاء "ممر آمن" بمسافة ستة كيلومترات من جانبي الطريق، مما يعني ضمنياً منطقة عازلة بعرض 12 كيلومتراً.

وبعد ساعات من بدء تنفيذ الاتفاق بهدف إنهاء القتال في آخر جيب تسيطر عليه المعارضة في سوريا، دارت اشتباكات دامية في جنوب إدلب، الجمعة.