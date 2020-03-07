شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تبدأ إجلاء مواطنيها من إيران الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات البحرينية، الجمعة، أنها ستنقل أول دفعة من مواطنيها المتواجدين في إيران، الثلاثاء المقبل، وسط تفشي فيروس كورونا.

وقال وليد المانع وكيل وزارة الصحة البحرينية: "نقل أول دفعة من المواطنين البحرينيين من إيران الثلاثاء المقبل"، مضيفا أنه "منذ إعلان خطة الإجلاء والجهات المعنية على اتصال مع المواطنين المتواجدين في إيران وأهاليهم".

وأضاف المانع "جميع العائدين من إيران ضمن خطة الإجلاء سيتم إخضاعهم للفحوصات الطبية اللازمة، ونقلهم لمراكز الحجر الاحترازي أو العزل والعلاج، وفق ما ستكشفه نتائج الفحوصات المختبرية".

ومن جهة اخرى قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية أعلنت اليوم السبت عن 174 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا حتى ساعة متأخرة من مساء الجمعة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 6767 حالة. وأضافت المراكز إن عدد حالات الوفاة ظل دون تغيير منذ ساعة متأخرة من مساء الجمعة عند 44 حالة. ومن جهة اخرى قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم السبت إن البر الرئيسي سجل 99 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة بتراجع عن 143 حالة سجلت يوم الخميس . Advertisements وبهذا يرتفع مجمل حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي حتى الآن إلى 80651 حالة. وبلغ عدد حالات الوفاة من تفشي الفيروس في بر الصين الرئيسي 3070 حالة بنهاية يوم الجمعة بارتفاع 28 حالة عن يوم الخميس. وأعلن إقليم هوبي ،بؤرة تفشي الفيروس، 28 حالة وفاة جديدة. وتوفي 21 شخصا في مدينة ووهان عاصمة الإقليم. قالت السلطات الصحية فى إقليم قانسو الصينى، مساء اليوم الجمعة، إن الإقليم الواقع فى شمال غرب البلاد أكد 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا لأشخاص قادمين من إيران ليرتفع إجمالى عدد الحالات القادمة من الجمهورية الإسلامية إلى 28. وقالت اللجنة الصحية فى قانسو فى بيان على موقعها الإلكترونى إن المصابين الجدد كانوا ضمن ركاب خاضعين للحجر الصحى بعد وصولهم إلى مدينة لانتشو عاصمة الإقليم على متن رحلات تجارية قادمة من إيران فى الفترة بين الثانى والخامس من مارس آذار. كان الإقليم قد أعلن فى السابق عن تأكيد 11 حالة قادمة من إيران. وقالت السلطات إن 283 راكبا إجمالا قادمين من إيران يخضعون للحجر الصحى حاليا. وفى الشهر الماضى كان قانسو أول إقليم فى الصين يقلص إجراءات الطوارئ التى اتخذها فى مواجهة انتشار فيروس كورونا فيما يعكس تراجع الإصابات الجديدة.

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