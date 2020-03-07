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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فرنسا تسجل 613 إصابة مؤكدة بكورونا
السبت 7 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
قال مدير جهاز الصحة العامة في فرنسا جيروم سالومون، الجمعة، إن فرنسا بها الآن 613 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بزيادة 190 حالة عن اليوم السابق.
وأضاف سالومون، في مؤتمر صحفي، أن 9 أشخاص توفوا متأثرين بالإصابة وأن 39 شخصا لا يزالون في الرعاية الفائقة.
وقررت السلطات الفرنسية إغلاق نحو 100 مدرسة في منطقة ألزاس جنوب البلاد، بدءا من السبت، ليصل إجمالي عدد المدارس التي تم إغلاقها بسبب الفيروس في البلاد إلى 250 مدرسة، وسوف يتم إغلاق كل المدارس التي يتأكد فيها إصابة أي من العاملين أو التلاميذ.
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