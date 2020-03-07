عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سرير ألعاب.. أحدث ابتكارات اليابان لعشاق العالم الافتراضي

السبت 7 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

لم تعد هناك حاجة للنقاش حول أيهما أفضل وأكثر راحة لمدمني الألعاب الإلكترونية سواء عبر تفضيل المكتب أو الأريكة، فكل هذه الأساليب أصبحت "عتيقة" بعد أن كشفت شركة Bauhutte اليابانية عن "سرير الألعاب" الذي يتيح اللعب من وضع الاستلقاء.



وعلى موقعها تقول الشركة اليابانية: "الاستيقاظ ثم الانتقال من السرير إلى المكتب أمر بالغ التعقيد! أسرّة الألعاب تحل هذه المشكلة".

ووفقا لموقع pcgamer فإن سرير الألعاب هو في الحقيقة عضو جديد في مجموعة Bauhutte من الملحقات التي تبحث عن أفضل سبل الراحة لعشاق الألعاب.

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ويتضمن السرير سطح مكتب صغير لكنه واسع بما يكفي لاحتواء شاشتين واثنين من السماعات الضخمة وحامل أكواب مزدوج.

كما يتضمن وحدة تحكم مريحة وحاملا لسماعات الأذن.

ولحسن الحظ، يمكن الوصول بسهولة إلى "عربة الطاقة"، وهي دولاب صغير بأربع عجلات ممتلئ بالمشروبات والوجبات الخفيفة، ويمكن طي تلك العربة إلى جانب سرير الألعاب.

وهناك مساحة كافية لسماعات الرأس ووحدة التحكم هناك أيضًا، وهذا ليس مجرد بطانية، إنه "بطانية ألعاب"، وفقًا لموقع الويب، بطانية للألعاب.

وفي هذه الأثناء، فإن السرير ملحق به ذراع قابلة للتعديل لتحتفظ بهاتفك أو أي جهاز محمول آخر فوق رأسك بينما تستريح، كما يوجد متسع في الرف الأمامي لساعة منبه حتى لا تفوتك أي مواعيد ألعاب مهمة في الصباح الباكر!