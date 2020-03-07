عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لخروجها من تحديثات أندرويد.. مليار هاتف تحت رحمة القراصنة

السبت 7 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

توصلت دراسة جديدة إلى أن أكثر من مليار هاتف وهاتف لوحي (تابلت) تعمل بنظام أندرويد عرضة لخطر محتمل من القراصنة؛ لأنها لم تعد مدعومة بتحديثات أمنية.



ووجدت شركة "ويتش" البريطانية المتخصصة بتوفير نصائح واستشارات للمستهلكين أن 40% من مستخدمي نظام أندرويد يستخدمون نسخاً قديمة من أنظمة تشغيل "أندرويد" الخاصة بجوجل، التي لم تعد تتلقى تحديثات ضرورية.

والهواتف الأكثر عرضة للخطر هي التي تعمل بنظام أندرويد 4 أو أقدم، غير أن أولئك ممن يستخدمون أجهزة بنظام أندرويد7، التي لا يمكنها التحديث لنظام أعلى يجب أن يكونوا قلقين أيضاً، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

والدراسة التي تستند إلى بيانات جوجل، تسلط الضوء على أهمية استخدام برامج محدثة لتجنب أي خطر خاص بسرقة البيانات، والمطالبة بفدية، أو هجمات البرمجيات الخبيثة.

وأحدث أنظمة تشغيل جوجل الحالية هو أندرويد 10، في حين أن أنظمة 9 و8 لا تزال "نظرياً" تتلقى تحديثات أمنية، ومن الآمن استخدامها.

وتقدر شركة "ويتش" أن هناك ملايين من مستخدمي الهواتف الذكية في المملكة المتحدة وحدها عرضة لخطر سرقة البيانات وغيرها من الهجمات الإلكترونية.

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كما تعتقد أن جوجل وغيرها من مطوري البرمجيات يحتاجون إلى توخي الشفافية فيما يتعلق بالبرمجيات التي عفا عليها الزمن، ومساعدة المستخدمين التي لم تعد أجهزتهم مدعومة.

وفحص خبراء الشركة البريطانية عدداً من الهواتف والهواتف اللوحية، ووجدوا أن من بين الأجهزة المعرضة للخطر هي: "موتورولا إكس"، و"سامسونج جالاكسي إس ثري"، و"سوني إكسبريا زد".

وأوضحت الشركة البريطانية أن جميع الأجهزة يمكن أن يطالها إحدى البرمجيات الخبيثة مرة واحدة على الأقل، فيما يمكن أن تصاب بعض الأجهزة عدة مرات.

وأوضحت الشركة أن أي شخص يستخدم هواتف أندرويد تم طرحها عام 2012 أو قبل ذلك؛ من بينها النسخ الشهيرة: "Samsung Galaxy S3" و"Sony Xperia S"، هي تحديداً عرضة لتهديد القراصنة، ويجب على مستخدمي تلك الهواتف "القلق على نحو خاص".

ولم ترد جوجل على طلبات "ديلي ميل" للتعليق على تقرير شركة "ويتش".

وطبقاً لأرقام صادرة عن جوجل عام 2019، هناك أكثر من 2.5 مليار جهاز نشط يعمل بنظام أندرويد في العالم.

واستناداً إلى بيانات جوجل من مايو/أيار عام 2019، يستخدم 42.1% من المستخدمين النشطين لأنظمة أندرويد حول العالم نسخ 6.0 أو إصدارات سابقة، مثل: مارشميلوو (2015)، ولوليبوب (2014)، وكيت كات (2013)، وجيلي بين (2012)، وأيس كريم ساندويتش (2011)، وجينجر بريد (2010).