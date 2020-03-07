شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تدين الاعتداء أمام السفارة الأمريكية فى تونس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
دانت فرنسا بشدة الاعتداء أمام السفارة الأمريكية في تونس العاصمة، مؤكدة وقوفها إلى جانب تونس في محاربة الإرهاب.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية آنييس فون دير مول في بيان لها، اليوم الجمعة، إن "فرنسا تدين بشدة الاعتداء الذي نفذ اليوم أمام السفارة الأميركية في تونس العاصمة".
وأضافت :"نقدم تعازينا لعائلة الشرطي الذي توفي ولكامل الشعب التونسي ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".
وأكدت فون دير مول على "تضامن" بلادها مع الشعب والسلطات التونسية ووقوفها إلى جانبهما في محاربة الإرهاب.
يذكر أن التفجير الانتحاري بالقرب من مقر سفارة الولايات المتحدة بالعاصمة التونسية أسفر عن مقتل أحد رجال الأمن وإصابة 4 آخرين بجروح، بالإضافة إلى إصابة مدني واحد.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تدين الاعتداء أمام السفارة الأمريكية فى تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.