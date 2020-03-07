العراق.. أربيل تسجل أول إصابة بكورونا

بغداد/علي جواد/الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان شمالي العراق، السبت، تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظة أربيل بالإقليم، ليرتفع عدد المصابين في العراق إلى 47.
وقالت الوزارة في بيان إنه "تم تسجيل أول إصابة بالفيروس في أربيل، لامرأة تبلغ من العمر 33 عاما".
وأوضحت الوزارة "بذلك ترتفع الإصابات في إقليم كردستان إلى 9 مؤكدة (8 منها في محافظة السليمانية)".
وأعلن العراق، الجمعة، تسجيل 8 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ووفاة مصاب في محافظة كربلاء؛ ما رفع إجمالي المصابين بالبلاد إلى 46، والوفيات إلى 4.
وسجل العراق أول إصابة بالفيروس في 24 فبراير/ شباط الماضي، في حين سجلت أولى الوفيات الأربعاء الماضي.
وفي 28 فبراير الماضي، قررت السلطات تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس وإغلاق مراكز التجمع العامة لـ10 أيام.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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