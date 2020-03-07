من "الفرات" إلى "الربيع".. دعم طلابي للجيش التركي في إدلب

جرابلس / الخليج 365

أعرب طلاب بمدينة جرابلس الواقعة في منطقة عملية "درع الفرات" شمالي سوريا، عن دعمهم للجيش التركي في عملياته بمحافظة إدلب.

ويواصل طلاب المرحلة الابتدائية في مدرسة أحمد سليم ملا، والتي تعتبر من أكبر المدارس في المنطقة، الدعاء لعناصر الجيش التركي، لمساهمتهم في تطهير منطقة عملية "درع الفرات" من إرهاب تنظيم "داعش"، وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.

وأعربت صبا خالد، طالبة في الصف السادس ونازحة من إدلب إلى جرابلس، عن امتنانها للجمهورية التركية، ورئيسها رجب طيب أردوغان.

وأعربت في لقاء مع مراسل الخليج 365، عن بالغ شكرها لتركيا لقيامها بإعادة بناء المدارس في المنطقة، فضلا عن وقوفها إلى جانب أهالي إدلب، في الوقت الذي يلتزم فيه المجتمع الدولي أجمع الصمت إزاء ما يحدث في إدلب وعموم سوريا.

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من جانبه، الطالب محمود أحمد، قال للأناضول: "لولا تركيا لما كانت هذه المدارس قائمة الآن"، وقال "بارك الله في الجنود الأتراك والشعب التركي".

بدوره، الأستاذ زكريا جمعة، أوضح أن تركيا تعتبر الدولة الوحيدة التي فتحت أحضانها للشعب السوري، متقدما ببالغ الشكر للجيش التركي لوقوفه في وجه الظلم.

وفي 27 فبراير/شباط الماضي، أطلقت تركيا عملية "درع الربيع" العسكرية ضد قوات النظام السوري في إدلب، ردا على اعتداء الأخيرة على القوات التركية المتمركزة هناك في عدد من النقاط وفق اتفاق سوتشي لـ"وقف التصعيد".

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