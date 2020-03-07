كورونا.. السعودية تعلق الحضور الجماهيري بالمنافسات الرياضية

الرياض / الخليج 365



أعلنت السعودية تعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية، اعتبار من السبت و"حتى إشعار آخر"، ضمن اجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد.



وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، الجمعة، إن القرار يأتي في ظل متابعة وزارة الرياضة باهتمام بالغ خلال الفترة الماضية، مستجدات انتشار كورونا في أغلب دول العالم، والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة على كافة الأصعدة.



وأضافت الوكالة: "بناءً على التدابير الوقائية الصادرة من اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لهذا الفيروس، وانطلاقاً من حرص الوزارة على سلامة الجميع، ولمنع انتشار هذا الفيروس خصوصاً في الأماكن التي تشهد تجمعاً كثيفاً للحشود البشرية، تقرر تعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية في كافة الألعاب".

وأوضحت أن سريان القرار سيكون اعتبارا من السبت حتى إشعار آخر، على أن تتم مراجعة الأمر بشكل مستمر مع الجهات ذات العلاقة.

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وشددت السلطات السعودية على مواطنيها عدم السفر إلى إيران نهائيا، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات نظامية مشددة، بحق أي مواطن يرتكب هذا الفعل بعد نشر الإعلان.

وحتى مساء الجمعة، وصل عدد حالات الإصابة بكورونا في السعودية إلى 5 إصابات.

والخميس، أعلنت السلطات السعودية إغلاق الحرمين الشريفين بين صلاتي العشاء والفجر، ضمن ما قالت إنها "إجراءات احترازية لمنع العدوى".

وقبلها بيوم، أعلنت المملكة تعليق أداء العمرة على المواطنين والمقيمين فيها، حتى إشعار آخر، كإحدى أدوات منع تفشي فيروس كورونا.

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