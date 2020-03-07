"كورونا" العراق.. إرتفاع الإصابات إلى 46 والوفيات لـ4

العراق / علي جواد / الخليج 365

أعلن العراق، الجمعة، تسجيل 8 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ووفاة مصاب في محافظة كربلاء؛ ما يرفع إجمالي المصابين بالبلاد إلى 46، والوفيات إلى 4.



وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الحكومة العراقية إحصائية عن عدد الإصابات والوفيات بفيروس "كورونا" وأكدت تسجيل 38 إصابة، و3 حالات وفاة، فيما أخضع أكثر من 400 شخص للفحص للإشتباه بإصابتهم بالفيروس.



وفي بيان لاحق اليوم، أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 8 إصابات مؤكدة بالفيروس.



وأوضح أن الاصابات الجديدة تشمل "5 في العاصمة بغداد، وتأكيد إصابتين في السليمانية (كردستان في شمال العراق)، أحدهما رجل توفي سابقا وكان مشتبها باصابته، والاصابة الثامنة لسيدة من كربلاء (جنوبح تعاني عدة أمراض مزمنة، وخضعت مؤخرا لعمليات جراحية وتوفيت لاحقا اليوم".



من جانبها، أعلنت خلية الأزمة الخاصة بمكافحة فيروس "كورونا" في كربلاء، مساء الجمعة، تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس على مستوى المحافظة، وهي الرابعة على مستوى البلاد.



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وقالت الخلية (تضم المحافظ ومسؤولين حكوميين) في بيان ، إن "إمرأة مسنة توفيت بعد ساعات قليلة من اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا".



وسجل العراق أول إصابة بالفيروس في 24 فبراير/ شباط الماضي، في حين سجلت أولى الوفيات الأربعاء الماضي.



وفي 28 فبراير الماضي، قررت السلطات تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس وإغلاق مراكز التجمع العامة لـ10 أيام.



وظهر الفيروس، أول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، وانتشر حتى صباح الجمعة في 90 دولة، بينها 14 دولة عربية، ما أدى إلى حالة رعب تسود العالم، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ على نطاق دولي لمواجهته.



وأصاب الفيروس أكثر من 100 ألف حول العالم، توفي منهم أزيد من 3400، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.

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