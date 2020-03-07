اخبار الخليج

تركيا تدين الهجوم الانتحاري بمحيط السفارة الأمريكية في تونس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أنقرة/نازلي يوزباش أوغلو/الخليج 365

أدانت الخارجية التركية، الجمعة، التفجير الانتحاري الذي استهدفت دورية أمنية قرب السفارة الأمريكية بالعاصمة تونس.

وقالت الخارجية في بيان صادر عنها: "ندين التفجير الانتحاري الذي وقع قرب السفارة الأمريكية".

ودعا البيان بالرحمه للضابط الأمني الذي قتل جراء التفجير، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

Advertisements

وقدم البيان التعازي في مقتل ضابط شرطة، مؤكدا مواصلة تركيا التضامن مع تونس في مجال مكافحة الإرهاب.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أن "إرهابيين فجرا نفسيهما مستهدفين دورية أمنية قرب السفارة الأمريكية".

وأسفر الهجوم عن مقتل ضابط وإصابة 5 أمنيين وامرأة بالإضافة إلى مقتل منفذي التفجير.


الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تدين الهجوم الانتحاري بمحيط السفارة الأمريكية في تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا