تركيا تدين الهجوم الانتحاري بمحيط السفارة الأمريكية في تونس

أنقرة/نازلي يوزباش أوغلو/الخليج 365

أدانت الخارجية التركية، الجمعة، التفجير الانتحاري الذي استهدفت دورية أمنية قرب السفارة الأمريكية بالعاصمة تونس.

وقالت الخارجية في بيان صادر عنها: "ندين التفجير الانتحاري الذي وقع قرب السفارة الأمريكية".

ودعا البيان بالرحمه للضابط الأمني الذي قتل جراء التفجير، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

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وقدم البيان التعازي في مقتل ضابط شرطة، مؤكدا مواصلة تركيا التضامن مع تونس في مجال مكافحة الإرهاب.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أن "إرهابيين فجرا نفسيهما مستهدفين دورية أمنية قرب السفارة الأمريكية".

وأسفر الهجوم عن مقتل ضابط وإصابة 5 أمنيين وامرأة بالإضافة إلى مقتل منفذي التفجير.





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