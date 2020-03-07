تعليق الدراسة في غزة السبت كإجراء احترازي من كورونا

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

أعلنت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة تعليق الدراسة، السبت، ليوم واحد، في مدارس القطاع كإجراء احترازي من فيروس "كورونا" المستجد.

وقالت الوزارة، في بيان صدر الجمعة ووصل الخليج 365 نسخة منه: "يُقرَر تعليق الدوام في مدارس محافظات غزة السبت، كإجراء احترازي من فيروس كورونا".

وأضافت أنه "سيتم تقييم الأمور الأحد القادم، لاتخاذ القرار المناسب بخصوص الدوام في الأيام التالية".

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من جهتها، أكدت وزارة الصحة في القطاع، في بيان، اليوم، خُلوَ قطاع غزة من الفيروس حتى الآن.

وظهر فيروس كورونا، أول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر حتى اليوم في 94 دولة، بينها 14 دولة عربية؛ ما تسبب في حالة رعب تسود العالم، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ على نطاق دولي لمواجهته.

وأصاب الفيروس أكثر من 100 ألف حول العالم توفي منهم قرابة 3500 غالبيتهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.