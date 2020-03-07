السديس: أمر سام كريم بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس صدور الأمر السامي الكريم من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله- بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين اعتباراً من فجر اليوم السبت وفق الخطة المرسومة لذلك.

وفي هذا الإطار أكد الشيخ السديس على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعاون مع كافة العاملين في المسجد الحرام لخدمة مرتاديه.

ونوه السديس بحرص ومتابعة القيادة الرشيدة -أيدها الله- على توفير سبل الراحة والطمأنينة والأمن والأمان للمواطنين والمقيمين.