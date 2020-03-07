تعرف على الفرق بين «كورونا» والإنفلونزا الموسمية

صحيفة الخليج الالكترونية

إن الفيروسات التي تصيب جهاز التنفس قد تصاحبها أعراض متشابهة، كالتهاب الحلق والسعال وسيلان في الأنف.

الكثير من الحديث يدور حول تشابه فيروس كورونا بالإنفلونزا العادية في أعراضه وطرق انتقاله، لكن حقيقة الأمر أن فروقا كثيرة بين الفيروسات من حيث الأعداد التي قد تصاب بأي من الفيروسات بالإضافة لفترة حضانة الفيروس وطرق العلاج, وهذه بعض أوجه الشبه والفروقات:

الأعراض:

كورونا: الحمى والسعال الجاف وضيق التنفس واحتقان الأنف وآلام الحلق، بالإضافة لآلام وأوجاع عامة وارتفاع بدرجات الحرارة، وبعض الحالات قد تصل للفشل التنفسي، وفشل بعض الأعضاء كالكلى في حالة ضعف الجهاز المناعي عند كبار السن والأطفال.

الإنفلونزا الموسمية: الصداع والسعال بالإضافة لارتفاع درجة حرارة الجسم، سيلان في الأنف، التهاب في الحلق وألم في العضلات.

العدوى:

كورونا: ينتقل الفيروس عن طريق شخص مصاب عبر الرذاذ الذي يتناثر من الأنف والفم لذلك يُنصح بالابتعاد عن الشخص المريض بمسافة تزيد عن 3 أقدام، بالإضافة لتناثر الرذاذ على الأسطح، فإن ملامسة الشخص لتلك الأسطح الملوثة بالفيروس ينقل له الفيروس.

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الإنفلونزا الموسمية: تنتقل عن طريق استنشاق الرذاذ الذي يحمل الفيروس أو عن طريق لمس تلك الأسطح الملوثة، تستمر الإنفلونزا من 5- 7 أيام وقد تطول أكثر من ذلك في حالات نقص المناعة.

الوقاية:

كورونا: يجب غسل اليدين بانتظام، إلى جانب مطهر كحولي، الاحتفاظ بمسافة لا تقل عن متر واحد أي ما يشابه 3 أقدام بينك وبين الأشخاص، تجنب لمس العين والفم والأنف، استخدام منديل ورقي عند السعال أو العطس، التزم المنزل حال الشعور بالمرض كالسعال والعطاس وصعوبة التنفس، متابعة ما يصدر عن السلطات الصحية المحلية والدولية.

الإنفلونزا الموسمية: التزام أخذ اللقاح الخاص بالإنفلونزا الموسمية بشكل سنوي، غسل اليدين جيداً، تجنب لمس العين والفم بعد لمس الأسطح، استخدام المنديل عند العطس.

العلاج:

كورونا: لا يوجد لقاح متوفر حتى الآن.

الإنفلونزا الموسمية: يوجد لقاح سنوي خاص بالإنفلونزا الموسمية، بالإضافة لوجود أدوية مضادة للفيروسات ومعالجة الأعراض ما يقلل مدة المرض أحياناً، بالإضافة، والإكثار من شرب السوائل.