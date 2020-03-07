ملح الهيمالايا منجم فوائد للجسم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعتبر ملح الهيمالايا البلوري الوردي، المستخرج من الجبال الشهيرة، أنقى أنواع الملح على الأرض، وغير ملوث بالسموم أو الملوثات، على عكس ملح الطعام المعالج كيميائياً.

ويمكن استخدامه في الطهي، وتخفيض ضغط الدم والكوليسترول، كما يساعد في علاج الصداع والحساسية والأرق. كما يحتوي على ما يقرب من 100 نوع من المعادن النادرة.

وكشفت دراسة، وفق «العربية نت»، أن المواظبة على استخدامه بديلاً لملح الطعام االمعتاد ينظم الماء بشكل طبيعي في الجسم، ويعزز درجة الحموضة القلوية في خلايا الجسم، ويحسن صحة الجيوب الأنفية، ويكافح الأرق، ويدعم صحة الجهاز التنفسي لمرضى الربو، ويقلل علامات الشيخوخة، ويساعد على الهضم عن طريق امتصاص جزيئات الطعام في الأمعاء، ويمنع تقلصات العضلات، ويقوي العظام.