نهيان بن مبارك: الإمارات تقدم تجربة فريدة في التعايش



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، أن التسامح نهج إماراتي راسخ أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وسارت على نهجه القيادة الرشيدة من خلال ترسيخ قيم ومبادئ التسامح والسلام والمحبة عملاً مؤسساً مستداماً.

وقال إن دولة الإمارات تقدم منذ تأسيسها تجربة فريدة في التسامح والتعايش كونه قيمة متأصلة في مجتمع الإمارات تجسد الثراء الثقافي والتطور الإنساني والتفاعل الحضاري في وطن الأخوّة الإنسانية.

جاء ذلك خلال تسلم كتاب «عام التسامح - 1000 قصة» من وفد شركة الاتحاد لخدمات المطارات، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلها فريق عمل الكتاب الذي يوثق التقاط 1000 قصة تسامح من مجموعة الاتحاد للطيران.

كما أثنى الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على طريقة صناعة الكتاب يدوياً والذي استخدم أجزاء من فروع شجرة الغاف رمز التسامح والعطاء الخالد في وجدان الوطن إضافة إلى تطعيمه بالرمال من منطقة العين والتي تعد ذاكرة التاريخ المحفور على حباتها فيما خطت صفحات الكتاب الموهوبة ثريا الدهورير موظفة خدمة العملاء في الشركة.

ضم وفد شركة الاتحاد لخدمات المطارات يورك أوبرمان نائب الرئيس لعمليات المطار التشغيلية والمطار الجديد في «الاتحاد لخدمات المطارات» وسالم الشامسي رئيس العلاقات الحكومية لعمليات المطار وصلاح المير مدير العلاقات الحكومية لعمليات المطار وكارمن رندي وعائشة المري مدير أداء الأعمال وعدد من المسؤولين في الشركة.

(وام)