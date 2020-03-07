شكرا لقرائتكم خبر عن فيكتوريا وودهول أول مرشحة للرئاسة الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

لم تكن فيكتوريا كلافلين وودهول، ابنة العائلة الفقيرة من أصول إسكتلندية، التي عانت البؤس، وأُجبرت على ترك المدرسة وهي طفلة، تتوقع أن تكون ذات شأن كبير في الولايات المتحدة الأمريكية، كانت باعتراف أساتذتها طفلة ذكية ولامعة، وحين كبرت أصبحت رائدة من رواد الأعمال، وقامت بإنشاء نشرة صحفية نشطت من خلالها في الدفاع عن حقوق المرأة في التعليم، وكافة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، غير أن ما هو مهم في سيرتها هو أنها أول امرأة تتجرأ على الترشح للرئاسة الأمريكية، بدأ ذلك برسالة وجهتها إلى رئيس تحرير صحيفة «نيويورك هيرالد» في الثاني من إبريل/نيسان عام 1870، وحصل ذلك في عام 1872، وعلى الرغم من أنه لم يحالفها الحظ، فقد برزت كسيدة رائدة كان لها دورها الملهم والاستثنائي في القرن التاسع عشر.

فيكتوريا كلافلين وودهول، هي الابنة السابعة في ترتيب أشقائها العشرة، ولدت باسم فيكتوريا كاليفورنيا كلافلين، في 23 سبتمبر/‏‏أيلول عام 1838 في بلدة هومر الريفية الحدودية، مقاطعة ليكينج، أوهايو، وماتت في 9 يونيو/‏‏حزيران عام 1927.

والدتها هي روكسانا هامل كلافلين، ووالدها هو روبن «باك» باكمان كلافلين، أصوله تعود إلى عائلة فقيرة أمريكية إسكتلندية من ولاية ماساتشوستس، من أبناء عمومة شبه بعيدة إلى حاكم ماساتشوستس ويليام كلافلين.

التعليم

كانت وودهول قد أنهت 3 سنوات من التعليم الرسمي؛ لكنّ أساتذتها اكتشفوا أنها كانت لامعة الذكاء، مع أنها أُجبرت على ترك المدرسة؛ بسبب قيام والدها بحيلة إحراق الطاحونة التي يمتلكها؛ للحصول على أموال التأمين، وبعد اكتشاف خدعة الوالد اضطر إلى الهرب مع عائلته وبعض أهالي البلدة.

قام بعض من أهالي المدينة بجمع الأموال؛ لمساعدة الوالد على ترك أوهايو.

سميت لاحقاً باسم فيكتوريا وودهول مارتن، وهي رائدة من القيادات النسوية الشهيرة في الولايات المتحدة، وعرفت على نطاق واسع بأنها أول امرأة تترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية عن حزب مساواة حقوق الشعب؛ وذلك في عام 1872، بعض المؤرخين يشككون في جدية ترشحها للرئاسة، كما تساءل بعضهم عما إذا كان ذلك يشكل أولوية بالنسبة لها خاصة من ناحية قانونية لاسيما، وأنها لم تكن تبلغ ال35 عاماً؛ وهي السن القانونية للترشح بحسب الدستور الأمريكي.

ناشطة حقوقية

نشطت وودهول في مجال حقوق المرأة والإصلاحات العمالية، كانت أيضاً مناصرة لحرية الزواج والطلاق وحمل الأطفال دون قيود اجتماعية أو تدخل من الحكومة. وقالت مراراً: «لا يمكنهم دحر تيار الإصلاح المتصاعد» وأيضاً «العالم يتحرك»

من الفقر إلى الغنى

تحولت وودهول مرتين من التعاسة والفقر إلى جني الثروة، المرة الأولى تكونت؛ جرّاء عملها معالجة مغناطيسية، قبل أن تنضم إلى الحركة الروحية في سبعينات القرن التاسع عشر. والعديد من الأوراق والوثائق التي رصدت هذه الفترة، أنجزت من قبل مناصريها وزوجها الثاني الكولونيل جيمس بلود. ومع ذلك، وعلى الرغم من مشاكلها المتعلقة بالأخلاق، فإن دورها كممثلة لهذه الحركات، كان قوياً مع شقيقتها تينيسي كلافلين.

أما المرة الثانية فجاءت جرّاء تعاونها مع شقيقتها تينيسي «تيني» في تأسيس وساطة مالية في وول ستريت، ونشرة صحفية عبارة عن مجلة أسبوعية في مدينة نيويورك باسم (أسبوعية وودهول وكلافلين) التي بدأت النشر في عام 1870، ويذكر أيضاً أنها أول امرأة قامت بتأسيس نشرة صحفية في الولايات المتحدة.

تعرضها للجلد

ورد عند كاتب السيرة تيودور تيلتون، أن وودهول تعرضت للجلد، كما زعمت السيرة الذاتية التي كتبتها باربرا جولدسميث عن وودهول أنها جوعت أيضاً، وتعرضت للإيذاء الجنسي من قبل والدها عندما كانت لا تزال صغيرة.

واعتنقت وودهول الروحانية، بتأثير تلك الطفولة المعنفة، وقد أشارت إلى «شبح بانكو» من ماكبث لشكسبير، في إشارة إلى بحثها عن حياة أفضل، كما كانت تسترشد بديموسثينز وهو خطيب أثيني ورجل دولة 322 - 384 ق. م. وكان معروفاً بخطبه الدينية والسياسية حول الحاجة إلى مقاومة النزعات العدوانية لفيليبس الثاني المقدوني.

زواجها

عندما كانت وودهول في ال14 من عمرها، التقت بكاننغ وودهول الذي كان يبلغ 28 عاماً، كان اسمه يرد في بعض السجلات باسم شاننغ، وهو طبيب من خارج روشستر، نيويورك، استشارته العائلة؛ لعلاج فيكتوريا من مرض مزمن.

مارس وودهول الطب في ولاية أوهايو في وقت لم تكن فيه الولاية تتطلب التعليم الطبي الرسمي والترخيص. حسب بعض الروايات، اختطف وودهول فيكتوريا؛ ليتزوجها. ادعى وودهول أنه ابن شقيق كاليب سميث وودهول، عمدة مدينة نيويورك من 1849 إلى 1851؛ كان في الواقع ابن عم بعيد للعمدة.

تزوجا في 20 نوفمبر/‏‏تشرين الثاني عام 1853. تم تسجيل شهادة زواجهما في كليفلاند في 23 نوفمبر 1853؛ وذلك بعد مرور شهرين على احتفالها بعيد ميلادها الخامس عشر.

طلاقها

سرعان ما علمت فيكتوريا أن زوجها الجديد كان مدمناً على الكحول وفاسقاً. كان عليها في كثير من الأحيان العمل خارج المنزل؛ لدعم الأسرة. أنجبت فيكتوريا ولدين: بايرون و زولو. كان بايرون يعاني إعاقة ذهنية في عام 1854، وهي حالة اعتقدت فيكتوريا أنها نجمت عن إدمان زوجها على الكحول. وفي رواية أخرى قيل إن سبب الإعاقة سقوطه من النافذة.. تطلق الزوجان واحتفظت فيكتوريا بلقب زوجها «وودهول».

الزواج الثاني

في عام 1866، تزوجت وودهول من العقيد جيمس هارفي بلود، وهو أيضاً الزواج الثاني لبلود الذي سبق وخدم في جيش الاتحاد في ميسوري خلال الحرب الأهلية الأمريكية.

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حقوق المرأة

تعلمت وودهول كيفية دعم حق المرأة في القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، واستطاعت أن تنفذ إلى مجال السياسة الوطنية، وتعبر عن هذه الحقوق بقوة، انطلاقاً من أن المرأة كانت تعيش ظروفاً تعسة في القرن التاسع عشر، وقد دانت نفاق المجتمع الذي يتسامح مع الرجال الذين لديهم عشيقات كما انتقدت علناً في عام 1872، رجل الدين المعروف هنري وارد بيشر بسبب علاقته غير الشرعية مع الوزيرة إليزابيث تيلتون، في نيويورك، والتي اعترفت بذلك. وجراء ذلك تمت مقاضاة وودهول بتهمة الفحش؛ وسُجنت لفترة قصيرة. هذا إضافة إلى التغطية المثيرة خلال حملتها في خريف هذا العام لرئاسة الولايات المتحدة.

أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي جادلت وودهول أن المرأة لديها بالفعل حق التصويت - كل ما كان عليها فعله هو استخدامه -؛ لأن التعديلين الرابع عشر والخامس عشر يضمنان حماية هذا الحق لجميع المواطنين. إن المنطق البسيط والقوي في جدالها أثار إعجاب بعض أعضاء اللجنة.

بفضل قوة ظهورها العلني الأول كمدافعة عن حقوق المرأة، انتقلت وودهول إلى دائرة قيادة حركة الاقتراع النسوية.

ترشحها للرئاسة الأمريكية

أعلنت وودهول عن نيتها الترشح للرئاسة الأمريكية؛ عبر رسالة رسالة وجهتها إلى رئيس تحرير صحيفة «نيويورك هيرالد» في الثاني من إبريل/‏‏نيسان 1870.

وتم ترشيحها من قبل حزب مساواة حقوق الشعب، في عام 1871، تحدثت علناً ضد الحكومة التي تتكون من الرجال فقط، اقترحت وضع دستور جديد وحكومة جديدة بعد عام. تم التصديق على ترشيحها في 6 يونيو/‏‏حزيران عام 1872. كما رُشح لمنصب الرئيس فريدريك دوغلاس زعيم الرقيق السابق الذي طالب بإلغاء عقوبة الإعدام، والذي أثار ترشيحه جدلاً حول اختلاط البيض والسود في الحياة العامة، ومخاوف من سوء الفهم. لكن فريدريك دوغلاس لم يحضر المؤتمر، ولم يعترف قط بالترشيح، وهذا جعلها أول امرأة مرشحة.

لم تحصل وودهول على أي أصوات انتخابية في انتخابات عام 1872، وهي الانتخابات التي حصل فيها ستة مرشحين مختلفين على الأقل على صوت انتخابي واحد، ونسبة غير معروفة (ولكنها لا تذكر) من الأصوات الشعبية.

اعتقالها

شوهت سمعتها من قبل وسائل الإعلام؛ لإثارتها قضية هنري وارد بيشر مع إليزابيث تيلتون، كما قام ضباط فيدراليون باعتقالها؛ وذلك قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية، مع زوجها الثاني جيمس بلود وشقيقتها تيني، واحتجزت الشقيقتان في سجن لودلو ستريت، وهو مكان مخصص للمخالفات المدنية، وكان يضم مجرمين أكثر تشدداً. تم ترتيب الاعتقال من قبل أنتوني كومستوك، أثار المعارضون لاعتقالها أسئلة حول الرقابة والاضطهاد الحكومي. وتمت تبرئة الثلاثة بعد ستة أشهر من المحاكمة؛ لكن الاعتقال حال دون محاولة وودهول ممارسة حق التصويت خلال الانتخابات الرئاسية لعام 1872.

التحول الديني

في حين أن مواقفها السياسية التي وصفت بالمتطرفة، كانت ناشئة عن تبنيها للاشتراكية المسيحية، أسوة بالكتّاب المعروفين في ذلك الوقت؛ مثل: فريدريك دينيسون موريس، وجون روسكين وتشارلز كينجسلي، توماس هيوز، وفريدريك جيمس فورنفال، وأدين بالو، وفرانسيس بيلامي، الذين كانوا يعتقدون بأن الرأسمالية هي عبادة وثنية وخطيئة تحرض على الجشع، وتسبب عدم المساواة، غير أنها في عام 1875، بدأت تتبنى المسيحية علانية، وغيّرت مواقفها السياسية، وبدأت في نشرتها تكتب موضوعات تؤدي إلى نقاء المجتمع، كما غيّرت من وجهة نظرها السابقة حول منح المرأة حرية اختيار الحب والزواج والطلاق، وبدأت تحرض على الزواج والأمومة، وضرورة الاسترشاد بالكتاب المقدس وتعاليمه.

حاولت وودهول مرة أخرى الحصول على ترشيحات للرئاسة في عامي 1884 و 1892. ذكرت الصحف أن محاولتها لعام 1892 بلغت ذروتها بترشيحها من قبل «المؤتمر الوطني لترشيح النساء» في 21 سبتمبر/‏‏أيلول. تم ترشيح ماريتا إل بي ستو من كاليفورنيا كمرشحة لمنصب نائب رئيس. عقد المؤتمر في فندق ويلاردز في بونفيل نيويورك، وكانت آنا م. باركر رئيسة له. رفضت بعض المنظمات المعنية بحق المرأة في التصويت الترشيحات، مدعية أن لجنة الترشيح كانت غير مصرّح بها. ونقل عن وودهول تأكيدها، أنها ستصبح رئيسة للولايات المتحدة؛ جرّاء نبوءة شعرت بها.

في إنجلترا

في أكتوبر/‏‏تشرين الأول عام 1876، طلقت وودهول زوجها الثاني العقيد بلود. بعد وفاة كورنيليوس فاندربيلت في عام 1877، دفع رجل الأعمال المعروف ويليام فاندربيلت هنري لها ألف دولار؛ لحثها على مغادرة الولايات المتحدة؛ لأنه كان يشعر بالقلق من أنهم قد يشهدون ضده خلال جلسات استماع حول توزيع ملكية فاندربيلت، وقبلت الأخوات العرض، وانتقلن إلى بريطانيا في أغسطس/‏‏آب 1877.

حضر إحدى محاضراتها المصرفي جون بيددول مارتن؛ حيث بدأ الاثنان بالتعارف، وتزوجا في 31 أكتوبر/‏‏تشرين الأول 1883.

ومنذ ذلك الحين صارت تعرف باسم فيكتوريا وودهول مارتن. تحت هذا الاسم، أسست مجلة هيومنتيريان من 1892 إلى 1901 بمساعدة من ابنتها زولا وودهول. بعد وفاة زوجها في عام 1901، تخلت عن النشر وتقاعدت وأقامت في نيدون في بريدون؛ حيث أسست مدرسة قروية مع تينيسي وزولا؛ من خلال عملها في مدرسة بريدون نورتون، أصبحت بطلة لإصلاح التعليم في مدارس القرية الإنجليزية؛ حيث أسهمت في إضافة مناهج حديثة لرياض الأطفال.

تراث

هناك علامة تاريخية تقع خارج مكتبة هومر العامة في مقاطعة ليكنغ بولاية أوهايو؛ للاحتفال بوودهول بأنها «أول امرأة مرشحة لرئيس الولايات المتحدة»

تأسس معهد وودهول للقيادة الأخلاقية من قبل نعومي وولف، ومارجوت ماجوان في عام 1997.

في عام 2001، تم توثيق اسم فيكتوريا وودهول في «قاعة مشاهير المرأة»

تم تكريمها من قبل مكتب رئيس مانهاتن بورو في مارس/آذار 2008 وأدرجت ضمن خريطة للمواقع التاريخية ذات الصلة بالنساء الملهمات.

في 2012، قامت فيكتوريا بوند بتأليف «أوبرا السيدة الرئيسة» المستوحاة من تراث وودهول وعرضت لأول مرة في أنكوراج، ألاسكا.

في مارس 2017، أعلنت «أمازون ستوديو» عن إنتاج فيلم يعتمد على حياتها، من إنتاج وبطولة بري لارسون في دور فيكتوريا وودهول.