شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر تنفي إيقاف البرامج التدريبية للمعلمين والمعلمات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت مصادر حقيقة الأنباء المتداولة عن صدور قرار من وزارة التعليم بإيقاف جميع البرامج التدريبية للمعلمين والمعلمات. ونفت المصادر وفقاً لصحيفة “الميدان التعليمي”، ما يتم تداوله بشأن إيقاف البرامج التدريبية للمعلمين والمعلمات، مؤكداً أنه لم يصدر قرار بهذا الشأن.

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