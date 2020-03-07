«إيكرس 2020» يرسم خريطة الاستثمارات في الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

تواصل النسخة السابعة من معرض الاستثمار العقاري «إيكرس 2020» فعالياتها بزخم، وإقبال كبير من الزوار من مختلف دول العالم على الحدث الذي يقام في مركز إكسبو الشارقة حتى السابع من مارس/آذار الجاري، برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، حيث يشهد تقديم عروض حصرية مميزة من الشركات العقارية المشاركة فيه، والتي تميزت بتوفير تسهيلات متنوعة في الأسعار والمزايا، والمرونة في طرق السداد وآلياته، بالإضافة إلى استعراض أهم المشاريع العقارية المتطورة وفق أحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، وأبرز التصاميم العقارية العصرية.

شهد المعرض الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري واللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات العاملة تحت مظلة الغرفة، في يوميه الأول والثاني، توقيع عدد كبير من الصفقات العقارية التي استفادت من تنوع الخيارات الاستثمارية والتسهيلات التمويلية المقدمة من قبل الشركات العقارية المشاركة في الحدث والبالغة 40 شركة محلية وعالمية.



مسؤولية مجتمعية



وخلال فعاليات اليوم الأول من المعرض عقدت شركة تلال العقارية، صفقة مجتمعية مع مدرسة فيكتوريا الدولية بالشارقة، بمنحها قطعتي أرض في مشروعها الرائد، بموجب اتفاقية تفاهم بين الطرفين؛ حيث أكد خليفة الشيباني مدير عام شركة تلال العقارية، حرص الشركة على تقديم أفضل الخدمات للمجتمع، من خلال توفير الدعم للمرافق التعليمية، وفق أعلى معايير الجودة العالمية، وذلك انطلاقاً من استراتيجيات وخطط ومبادرات تلال العقارية الهادفة لدعم مبدأ المسؤولية المجتمعية.

وأضاف الشيباني: نقدم من خلال الاتفاقية قطعتي أرض خاصة بالمدارس تمتد على مساحة 600 ألف قدم مربعة ضمن خططنا ومشاريعنا المجتمعية، في موقع استراتيجي مميز يوفر سهولة الوصول إليها من كافة المداخل، وذلك إيماناً منا بأن التعليم أساس التقدم والرقي، والمحرك الرئيسي لعجلات التنمية، وتعزيز المجتمع، وازدهار الأوطان.

وأشاد الشيباني، بالتنظيم المتميز لمعرض إيكرس 2020، ومدى تفاعل الجمهور مع المنصات الموجودة لكبرى الشركات العقارية، معتبراً أن المعرض فرصة استثنائية للمستثمرين للاستفادة من الخصومات والعروض المتنوعة، مشيراً إلى أن منصة الشركة قدمت شرحاً كافياً عن مشروع مدينة تلال الفريد من نوعه، ومميزاته المناسبة لجميع الجنسيات، التي تسمح لهم بالانتفاع لمدة 100 عام، مع عدم اشتراط وجود إقامة داخل الإمارات، كما طرحت تلال العقارية من خلال منصتها حزمة أراضٍ جديدة بأسعار مغرية وتنافسية، وعرضت مميزات مشروع مدينة تلال الكائن في منطقة الشارقة الجديدة، الذي يعد أول مشروع متعدد الاستخدامات، والأكبر من نوعه في الشارقة، ويوفر 1447 قطعة أرض للمباني السكنية والتجارية والاستثمارية، بجانب تلك الخاصة بالفلل المستقلة.



عروض خاصة بزوار المعرض

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كما شهد المعرض حضوراً لافتاً لمنصة مدينة الشارقة المستدامة؛ حيث أكد يوسف أحمد المطوع، المدير التنفيذي لمدينة الشارقة المستدامة، على أهمية معرض إيكرس العقاري التي تتمثل في كونه محطة سنوية للترويج للقطاع العقاري في الشارقة، من خلال تسليط الضوء

على التسهيلات والقوانين المشجعة للاستثمار في الإمارة، بالإضافة إلى ورش العمل والندوات والجلسات الحوارية، فضلاً عن استعراض ورسم التوجهات الاستثمارية المستقبلية في هذا القطاع الحيوي.

وأشار المطوع إلى أن المشروع يقدم لزوار المعرض حصرياً خطط سداد منافسة تمتد لمدة 7 سنوات، تشمل أقساطاً شهرية بأقل من 1%، داعياً الجمهور والمهتمين بالاستثمار في المجال العقاري بزيارة منصة «مدينة الشارقة المستدامة»، والاستفادة من العروض المتاحة، مؤكداً الحرص على دعم كافة الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة الشارقة باعتبارها بيئة جاذبة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز جهود الدولة الهادفة إلى تطوير المشاريع البيئية المستدامة.



مزايا حرة مطار الشارقة



واستعرضت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، خلال مشاركتها في المعرض، المزايا التي تقدمها المنطقة للمستثمرين في القطاع العقاري، وأهمها ملكية أعمال بنسبة 100%، وتحويل لرأس المال والأرباح من دون قيود على العملات، وإعفاء ضريبي كامل على الاستيراد والتصدير، وإعفاء من ضرائب الدخل على الشركات والأفراد بنسبة 100%، فضلاً عن توفير أراضٍ ومستودعات ومكاتب مفروشة للتأجير، وموقع استراتيجي يتوسط الإمارات والعالم، إلى جانب ربط جوي عالمي من خلال مطار الشارقة الدولي، الذي يعد أكبر مركز شحن جوي في المنطقة، فضلاً عن الأسعار المنافسة، وتوفير المعدات والعمال وخدمات الشحن على مدار الساعة، مما جعلها الوجهة

الفُضلى للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط.



إقبال على الدورات التدريبية



وتضمن اليومان الأول والثاني من المعرض برنامجاً حافلاً وزاخراً بالدورات التدريبية وورش العمل والجلسات الحوارية، والتي حظيت هذا العام باهتمام كبير من قبل اللجنة المنظمة، من خلال التركيز على تنويع مجالاتها وتخصصاتها، حيث عقد في اليوم الأول 4 دورات تدريبية، قدم الأولى منها مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، تناولت التحكيم في تسوية المنازعات العقارية، كما نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة حلقة حوارية شبابية ناقشت تعزيز دور الشباب في الاستثمار العقاري، وسلطت بلدية الشارقة من خلال محاضرة ثقافية الضوء على عمارة الشارقة بين الماضي والحاضر والمستقبل، وفي ختام اليوم الأول قدم المستشار هزاع المنصوري ورشة تدريبية حول النصائح التسويقية في القطاع العقاري.

كما شهد اليوم الثاني تقديم دورة تدريبية حول البيئة الجاذبة للاستثمار العقاري في إمارة الشارقة، برعاية من دائرة التسجيل العقاري، إلى جانب تنظيم محاضرة توعوية حول كيفية مراجعة مخططات المشروع السكني، والتي تفاعل معها الزوار بشكل كبير، وسيتضمن اليوم الأخير من المعرض تنظيم دورتين ستتناول إحداهما أسس التصميم النظامي بين الهندسة الإنشائية والمعمارية، وأخرى عن طرق تحديد سعر العقار المناسب.

كما تقدم الجهات المنظمة للفعاليات شهادات مجانية للحضور صادرة عن هذه الجهات.

ويحظى المعرض الذي تختتم فعالياته يوم اليوم السبت، برعاية رسمية من «بلدية الشارقة»، و«دائرة التنمية الاقتصادية»، و«دائرة التخطيط والمساحة»، و«هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون»، و«تلال العقارية» كراعٍ ذهبي للمعرض، و بدعم من «مركز إكسبو الشارقة»، ويستمر في استقبال زواره من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثامنة مساء، والدخول ومواقف السيارات مجانية.