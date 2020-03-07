«المرموم: فيلم في الصحراء» يبرز مكانة السينما الإماراتية

تعد صناعة الأفلام من مصادر الدخل المهمة بالنسبة للكثير من الدول، وبلغة الأرقام يمكن القول إن دبي استطاعت أن تستثمر في هذا القطاع، ليصبح مصدراً اقتصادياً مهماً جداً للسياحة والشركات؛ وذلك بفضل توافر البنية التحتية المناسبة للتصوير، والبيئة الفكرية المشجعة، إضافة إلى المقومات الكثيرة التي تجعل منها منصة للكثير من المبدعين، ووجهة سينمائية عالمية، جذبت أسماء لامعة في عالم صناعة السينما، وتوفر للمواهب المحلية الكثير من الفرص؛ للتعلم والصعود على سلم النجاح؛ بفضل الفعاليات الفنية الغنية التي تقيمها، وتستقطب من خلالها أبرز الخبراء في مجال هذه الصناعة، بينما توفر منصة مهمة لعرض مشاريعهم، ويعد «المرموم: فيلم في الصحراء» إضافة مهمة لهذه المنظومة المتكاملة التي تعزز مكانة دبي سينمائياً، كما أشار خبراء صناعة السينما والسياحة في الإمارات في جلسة نقاشية بعنوان: «حول صناعة الأفلام في الإمارات ومكانة دبي كوجهة سينمائية» التي أقيمت ضمن فعاليات «المرموم: فيلم في الصحراء» أول أمس الخميس.

وشارك سعيد الجناحي، مدير العمليات في لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، تجربة دبي السينمائية، بالتعامل مع تصوير الأفلام العالمية، وأكد أنها كانت تجربة مهمة جداً على مختلف المستويات، كما أشار إلى أهمية توافر عوامل وأساسيات النجاح؛ مثل: البنية التحتية؛ والدعم الحكومي؛ والدعم الخاص، وقال: أرى مستقبلاً واعداً للسينما الإماراتية، وأتوقع التطور السريع لهذه التجربة، خاصة مع توفر المناخ الملائم في الدولة التي تعد حاضنة للجنسيات والثقافات والديانات المختلفة، وأكد أن مكون التسامح الأساسي في الثقافة الإماراتية وفي الفنون الإماراتية؛ هو أساس النجاح في مختلف المجالات، وأن «المرموم: فيلم في الصحراء» يعد إضافة لهذه المنظومة الجميلة.

بدوره، قال جمال الشريف، رئيس لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي: خلال عام 2019، وافقنا على 2480 تصريحاً كان منها نحو 27 فيلماً تم تصويرها في دبي أغلبها لمخرجين إماراتيين، وبعضها لمخرجين خليجيين أو من جنسيات أخرى، باقي التصاريح كان عدد كبير منها يخص الإعلانات التي صورت بكثرة في المنطقة، وأيضاً البرامج التلفزيونية، أما عائدات صناعة المحتوى لمدينة دبي فوصلت إلى 150 مليون درهم تقريباً للعام الفائت، وهذا يعد رقماً جيداً، وأضاف: إن دعم صناعة المحتوى وفر الكثير من فرص العمل داخل الإمارات، كما أتاح الفرص للعديد من الشركات في مدينة دبي للاستوديوهات لتأجير المعدات وأماكن التصوير وفتح مسارات جديدة؛ لتنشيط أعمالها.

وأشار عصام كاظم، الرئيس التنفيذي لدبي للسياحة، أن صناعة الأفلام تعد تخصصاً في غاية الأهمية، وأنها تشكل عائداً اقتصادياً مهماً جداً لدبي وللسياحة وللشركات ومحال التجزئة، ولقطاع الفنادق أيضاً، موضحاً: إن هذا الحدث يعد عنصراً مهماً من عناصر الجذب السياحي في دبي.