شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد وجونسون يؤكدان أهمية تعزيز أمن المنطقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس الجمعة، اتصالاً هاتفياً من بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا الصديقة، بحثا خلاله علاقات الصداقة التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين، وتعاونهما المشترك، وسبل دعمه، وتنميته في المجالات كافة.

كما استعرض سموه، ورئيس الوزراء البريطاني - خلال الاتصال - مجمل القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى آخر المستجدات الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة بشأنها، وتبادلا وجهات النظر حولها.

وأكد الجانبان حرصهما على دعم علاقات الصداقة، وتطوير التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات، وبريطانيا، في مختلف الجوانب الاقتصادية، والتجارية، والسياسية، بما يحقق مصالحهما المتبادلة، وتطلعات شعبيهما.

كما شددا على أهمية تكثيف المجتمع الدولي الجهود والمساعي المشتركة لتحقيق السلام، وتعزيز أسس الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، وضمان مستقبل أفضل لشعوبها.

وام

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد وجونسون يؤكدان أهمية تعزيز أمن المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.