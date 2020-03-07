شكرا لقرائتكم خبر عن «سيمفونية الموت والحياة» تحصد جوائز أيام الشارقة المسرحية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

شهد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، حفل ختام الدورة ال30 من أيام الشارقة المسرحية الذي أقيم مساء أمس في قصر الثقافة.

وكانت فعاليات الحفل قد بدأت بتقرير لجنة التحكيم قدمه الدكتور جبار جودي قدم في مستهلها جزيل شكره وامتنانه إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على رعايته لفعاليات أيام الشارقة المسرحية، وعلى ما يوليه من دعم كبير للمسرح والمسرحيين.

وأشادت اللجنة بالعروض المسرحية التي تنافست في المهرجان على مدار 7 أيام، وما صاحب هذه العروض من برامج وندوات نقدية كان لها الأثر في خدمة المسرح وقضاياه المختلفة.

وكرم سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي الفائزين بجوائز المهرجان، حيث نالت مسرحية «سيمفونية الموت والحياة» لمسرح الشارقة الوطني جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل، وفاز الفنان محمد العامري بجائزة أفضل إخراج، واسماعيل عبدالله بجائزة أفضل تأليف عن المسرحية نفسها.

وحصل على جائزة أفضل ممثل دور أول الفنان حميد فارس عن دوره في مسرحية «ليلة مقتل العنكبوت»، وفازت بجائزة أفضل ممثلة دور أول الفنانة ريم الفيصل عن دورها في مسرحية «أين عقلي ياقلب».

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وحصل الفنان محمود القطان على جائزة أفضل ممثل دور ثانٍ عن مسرحية «أشياء لا تصلح للاستهلاك الآدمي»، بينما حصلت الفنانة نساء حيدر المازمي على جائزة أفضل ممثلة دور ثانٍ عن دورها في مسرحية «ليلة مقتل العنكبوت».

ونال جائزة أفضل ممثل واعد الفنان عبدالله خالد المهيري عن مسرحية «أشياء لا تصلح للاستهلاك الآدمي»، بينما فازت الفنانة سارة حيدر المازمي بجائزة أفضل ممثلة واعدة عن دورها في مسرحية «ليلة مقتل العنكبوت».

وفاز بجائزة أفضل ديكور الفنان وليد عمران عن مسرحية «سيمفونية الموت والحياة»، فيما فاز بجائزة أفضل إضاءة الفنان حميد العسيري عن مسرحية «ليلة مقتل العنكبوت»، وذهبت جائزة أفضل مؤثرات صوتية وموسيقية إلى إبراهيم الأميري عن مسرحية «سيمفونية الموت والحياة»، بينما حصلت نصرة المعمري على جائزة أفضل مكياج مسرحية ليلة مقتل العنكبوت، وفاز بجائزة أفضل أزياء الفنان حسن رجب عن مسرحية «أشياء لا تصلح للاستهلاك الآدمي».

وذهبت جائزة الفنان المسرحي المتميز من غير أبناء الدولة إلى الفنان أحمد العمري عن دوره في مسرحية «سيمفونية الموت والحياة»، وفازت الفنانة إلهام محمد بجائزة لجنة التحكيم الخاصة عن إخراجها لمسرحية «ليلة مقتل العنكبوت».

وكرم سموه الفائزين بجائزة الشارقة للتأليف المسرحي (نصوص مسرحية للكبار) وفاز بها على التوالي كل من الكاتب العماني هلال بن سيف البادي عن نصه المسرحي «شرفة الشواهد المنسية»، والكاتب السعودي عباس أحمد الحايك عن نصه المسرحي «سر الذي رأى موته»، والكاتب الإماراتي محسن سليمان الرئيسي عن نصه المسرحي «الموت على المريخ».

شهد حفل الختام الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، وعلي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وعبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، وأحمد بو رحيمة مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة، ونخبة من نجوم المسرح الإماراتي والخليجي والعربي.