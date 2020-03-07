شكرا لقرائتكم خبر عن هدوء في سماء إدلب.. واشتباكات على أرضها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت محافظة إدلب في شمال غربي سوريا، أمس الجمعة، غياباً تاماً للطائرات الحربية عن أجوائها منذ دخول وقف إطلاق النار الذي أعلنته موسكو وأنقرة حيز التنفيذ، في هدوء حذر عقب ثلاثة أشهر من التصعيد العسكري، في وقت تحدث المرصد عن خروق شهدتها الساعات الأولى لتطبيق الاتفاق تخللتها اشتباكات عنيفة أسفرت عن 15 قتيلاً في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب.

وبدأت عند منتصف ليل الخميس الجمعة، هدنة أعلنها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، إثر لقاء طويل جمعهما في الكرملين، في محاولة لوضع حد لهجوم تتعرض له المنطقة منذ مطلع ديسمبر/‏ كانون الأول.

وتحدّث المرصد السوري عن هدوء في إدلب. وأفاد المرصد عن «غياب تام للطائرات الحربية التابعة للقوات السورية والروسية عن أجواء إدلب» منذ منتصف الليل.

ودارت «اشتباكات متقطعة مع تبادل لإطلاق النار في الساعات الثلاث الأولى، أمس الجمعة، ثم توقفت لاحقاً»، وفق المرصد الذي أحصى مقتل ستة عناصر من القوات الحكومية، مقابل تسعة من فصيل الحزب التركستاني الإرهابي، الذي يضم أغلبية من المقاتلين الصينيين من أقلية الأويغور، ويقاتل إلى جانب «هيئة تحرير الشام» (النصرة سابقاً).

وكان المرصد ذكر في وقت سابق أنّه برغم توقف القصف الجوّي من جانب القوات السورية، فإن هناك «عدة قذائف مدفعية» أطلقتها «القوات الحكومية على مواقع الفصائل» المعارضة في حلب وحماة. وفيما لم تعلّق دمشق بعد على الاتفاق، ذكرت وكالة الأنباء السورية من جهتها أن «الهدوء ساد محاور العمليات».

وأكدت أن «وحدات الجيش جاهزة للرد بقوة على أي محاولة خرق من قبل التنظيمات الإرهابية» التي تتهم دمشق أنقرة بدعمها.

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من جانبهم، أشار نازحون إلى شعورهم بالخيبة نتيجة الاتفاق الذي جرى التوصل إليه، وعبّروا عن الخشية من أن يلاقي مصير اتفاقات سابقة. وتظاهر العشرات في بلدة كفرتخاريم في ريف إدلب الشمالي الغربي، أمس الجمعة، احتجاجاً على عدم تضمن الاتفاق عودة النازحين إلى منازلهم.

من جهة أخرى، قالت وزارة الدفاع التركية إن تركيا شنت هجوماً بطائرة مقاتلة مسيرة على القوات الحكومية السورية في إدلب، أمس الأول الخميس، قبل بدء سريان وقف لإطلاق النار، ما أسفر عن تدمير عتاد عسكري، و«تحييد» جنود.

وقالت وزارة الدفاع تركية، أمس الجمعة، إن الهجوم بالطائرة المسيرة دمر قطعتي مدفعية وقاذفتي صواريخ، فضلاً عن «تحييد» 21 من جنود الحكومة السورية، وهو تعبير يعني عادة سقوط قتلى. وذكرت الوزارة أن ذلك جاء بعد مهاجمة قوات تركية.

وكانت الوزارة التركية ذكرت، أمس الأول الخميس، أن جنديين تركيين قتلا، وأصيب ثلاثة عندما فتحت القوات السورية النار عليهم في إدلب.

وفي موسكو، نقلت وكالة الإعلام الروسية، أمس الجمعة، عن مصدر عسكري قوله إن هناك التزاماً بوقف إطلاق النار في منطقة إدلب الذي اتفق عليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وإن الوضع على الأرض هادئ.

(وكالات)