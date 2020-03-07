شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الحصن يستضيف الحمرية في مباراة مصيرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

كسب فريق البطائح ضيفه الذيد بثلاثية دون رد خلال اللقاء الذي جمعهما أمس الجمعة على ملعب البطائح في افتتاح مواجهات الجولة السادسة عشرة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

سجل أهداف أصحاب الأرض الثلاثة البرازيلي ألكسندر في الدقائق 2 و4 و67، وبهذا الفوز يرفع البطائح رصيده إلى 26 نقطة متقدماً للمركز الثالث مؤقتاً بانتظار مباراة الحمرية ودبا الحصن اليوم السبت، فيما بقي الذيد بنقاطه ال 14 السابقة.

وعلى ملعب التعاون تغلب العربي على أصحاب الأرض 2-1 سجل للعربي البرازيلي ماثيوس داسيلفا في الدقيقة 57 والسيد محمد في الدقيقة 62 فيما أحرز دوكور هدف التعاون الوحيد.

وبهذا الفوز يرفع العربي رصيده إلى 16 نقطة فيما بقي التعاون قابعاً في المركز الأخير بنقطتيه السابقتين.

من جهة أخرى، تختتم الجولة ال16 من دوري الدرجة الأولى مساء اليوم السبت بإقامة ثلاث مباريات، تجمع دبا الفجيرة مع الإمارات المتصدر في الخامسة والنصف، ودبا الحصن الثاني والحمرية الرابع في التوقيت نفسه، ومصفوت والعروبة في الخامسة وخمس ثلاثين دقيقة.

وستكون الأنظار متجهة إلى قمتي دبا والإمارات، والحصن والحمرية بالذات، بينما ستكون مباراة القناصة والعروبة لتحسين الترتيب ليس إلا.

في اللقاء الأول، يستقبل دبا الفجيرة فريق الإمارات في مباراة تفوح منها رائحة الثأر، ف«النواخذة» لن ينسوا خسارتهم أمام الصقور في الدور الأول وهي الخسارة التي طرحت التساؤلات حول قدرة الفريق على المنافسة وفتحت الباب أمام نتائج أخرى مخيبة للآمال أبعدت دبا عن المقدمة.

ومازال دبا الفجيرة يملك فرصة في الصعود لدوري الخليج العربي حسابياً، لكن على أرض الواقع يبدو بعيداً عن تحقيق هذا الهدف ولديه 22 نقطة في المركز الرابع غير أنه في كل الأحوال يملك دوافع كبيرة للفوز في لقاء اليوم فهو يرغب في التأكيد على أن ماحدث له، لم يكن طبيعياً وإنما يعود للإصابات المتلاحقة ولغياب مجموعة من أفضل لاعبيه لأسباب مختلفة إلى جانب غياب التوفيق واللمسة الأخيرة، وسيكون فوزه حال التحقق أبلغ رد على المشككين بمستواه.

كما أن المباراة ثأرية، علاوة على أن الفريق يرغب في التمسك بالأمل، ويفقد دبا جهود صانع ألعابه محمد الخديم في اللقاء.

وعلى الجهة الأخرى، فالإمارات المتصدر والذي ضمن الصعود بنسبة كبيرة يدرك أن فوزه في لقاء اليوم سيكون شارة المرور لدوري الخليج العربي، فالوصول إلى النقطة 42 يعني الابتعاد في الصدارة وإذا خدمت الفريق نتيجة مباراة الحصن والحمرية، فسيكون الفارق اتسع مع الوصيف وسيكون الأخضر قد وضع قدمه الأخرى في دوري المحترفين بعد أن وضع الأولى بالفوز على الحصن في الجولة ال 15.

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وكانت إدارة الصقور شددت على أن المهمة لم تنته وحذرت من التراخي في الأمتار الأخيرة وأكدت أن الفريق سيخوض كل مباراة متبقية باعتبار أنها نهائي كأس، ويغيب عن الضيوف في لقاء اليوم لاعب الارتكاز يوسف محمد والذي يفترض أن يخضع لعملية في الكتف.

موقعة حاسمة

وبملعب الحصن يتابع الجمهور مواجهة مثيرة ومفصلية بين صاحب الأرض (30 نقطة) والحمرية (23نقطة) ويدخلها كل طرف متمسكاً بالفوز لدعم حظوظه في الصعود وتحدد نتيجة المباراة بشكل كبير مستقبل البطاقة الثانية.

ويستهدف دبا الحصن العودة للانتصارات بعد خسارته الأخيرة من الإمارات والتي أبقته برصيد 30 نقطة بفارق ست نقاط عن الصقور وهو يرغب في تعزيز حظوظه من جديد وتفويت الفرصة على الحمرية الطامح للوصول إلى 28 نقطة على حسابه.

ويدرك المدرب سليمان البلوشي أن قبول خسارة ثانية على التوالي سيجعل حلم الفريق معلقاً لأن الفارق مع الحمرية سيتقلص إلى نقطتين مع وجود مباراة مؤجلة للعنابي، وبالمقابل فالفوز يعني اقتراب الحصن أكثر من الهدف.

ويأمل مدرب الحصن أن يكون خط هجوم الفريق أكثر فاعلية من مباراة الصقور ليضع بصمته في المواجهة ويقود الفريق للفوز.

أما فريق الحمرية فهو في مهمة كبيرة اليوم، فالمباراة تحدد بشكل كبير استمراره في المنافسة على الصعود أو تضاؤل حظوظه، لأنه حال فاز سيكون في موقف قوي والعكس صحيح حال الخسارة، وللفريق 25 نقطة حالياً مع مباراة متبقية وهذه تمنحه أفضلية إذا كسب اللقاء.

وقدم الحمرية مردوداً أفضل في القسم الثاني وجاءت نتائجه معززة لآماله في الصعود بعد أن تجاوز حالة تذبذب النتائج في القسم الأول ويتطلع العنابي إلى تحقيق أكثر من هدف في لقاء اليوم فهو يريد الاقتراب من المركزين الأول والثاني والتقدم خطوة أخرى نحو الخليج العربي وإيقاف منافسه المباشر والثأر من خسارته في الدور الأول بأرضه وإذا نجح الحمرية في العودة بالنقاط الثلاث من ملعب الحصن سيكون الرابح الأكبر من هذه الجولة.

مباراة بلا ضغوط

وفي مباراة أخرى يسعى مصفوت والعروبة إلى تحقيق الفوز وإضافة النقاط الثلاث لرصيديهما ويلتقي الفريقان اليوم على ملعب القناصة. وينتظر أن يقدم الفريقان مباراة هجومية بامتياز، فكلاهما لايعاني ضغوطاً ويلعب من أجل تحسين ترتيبه ويملك مصفوت 19نقطة في المركز السادس وهو كان قد فاز في الجولة الأخيرة على دبا الفجيرة بهدف، فيما للعروبة 14 نقطة في المركز الثامن وهو خسر أمام البطائح في الجولة الأخيرة وسيقوده في لقاء اليوم المدرب المغربي إبراهيم بوفود الذي تم تعيينه بديلاً للصربي داليبور.