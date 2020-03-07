مصرع قيادات حوثية في الضالع و«المشتركة» تحبط تسللاً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”



نفذت القوات المشتركة، أمس الجمعة، عملية نوعية استباقية استهدفت ناقلة جند حوثية في بلدة العود الواقعة شمال محافظة الضالع، جنوبي اليمن، ما أسفر عن مصرع عدد من الحوثيين بينهم قيادات ميدانية. وأوضح قيادي بالقوات المشتركة في الضالع، أن وحدة الدروع والمدفعية التابعة للقوات المشتركة استهدفت ناقلة جند تقل عناصر حوثية في الأطراف الشمالية لبلدة العود، وذلك بعد رصد ميداني ومعلومات استخباراتية مسبقة، ما أدى إلى تدمير الناقلة ومقتل العناصر الحوثية التي كانت على متنها، من دون أن ترد معلومات حول عددهم.

وفي السياق ذاته، أحبطت القوات المشتركة، تسللين لميليشيات جماعة الحوثي بمحافظة الحديدة، غربي اليمن، الأول غرب مدينة التحيتا وأدى إلى مصرع 8 حوثيين، والثاني شمال مدينة حيس وتكبدت خلاله الميليشيات الحوثية خسائر بالأرواح والعتاد. وذكرت المصادر أن 8 من عناصر الميليشيات الحوثية لقوا مصرعهم، أثناء كسر القوات المشتركة محاولة تسلل شنتها ميليشيات الحوثي على مواقع القوات شرق منطقة المجيلس، غرب مدينة التحيتا، جنوب الحديدة، ودمرت القوات المشتركة، أسلحة من عتاد الميليشيات وأجبرتها على التراجع.

كما تمكنت القوات المشتركة، من إحباط محاولة تسلل حوثية على مواقعها من جهة وادي نخلة شمال مدينة حيس، جنوب الحديدة، وقالت مصادر ميدانية، إن ميليشيات الحوثي حاولت التسلل والتقدم نحو مواقع القوات التي تصدت للميليشيات بكل صلابة وحزم وكبدتها خسائر فادحة.

وذكرت مصادر ميدانية في مدينة الحديدة، أن الفرق الهندسية التابعة للواء الأول تمكنت من تفكيك عبوات ناسفة حساسة مموهة بشكل ولون ترابي زرعتها الميليشيات في الطريق الترابي القريب من خط كيلو 16 شرق مدينة الحديدة.

وأضافت المصادر، أن ميليشيات الحوثي تستغل الهدنة الأممية وتقوم بالتسلل إلى الطرقات لزراعة الألغام والعبوات من دون الاكتراث لما قد يصيب المواطنين المارين، أو الالتزام بالهدنة الأممية ووقف التصعيد العسكري

من جانب آخر، كشفت المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين عن قيام ميليشيات الحوثي بتعذيب العشرات من المختطفين لديهم في سجن الأمن المركزي بصنعاء. وأضافت في بيان، أنها علمت بإقدام ميليشيات الحوثي على تعذيب العشرات من السجناء المختطفين في سجن الأمن المركزي في صنعاء بشكل يومي على أيدي المشرفين.

كما أشارت إلى أن ميليشيات الحوثي لا تكتفي بالإخفاء القسري وحرمان السجناء من حقوقهم، بل تمارس أقبح صور الجرائم من التعذيب البدني والنفسي بطريقة تتناقض مع حقوق الإنسان وانتهاك صريح لنصوص القانون الدولي الإنساني والعهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية.

ودعت المنظمة مؤسسات حقوق الإنسان إلى القيام بواجبها والوقوف على أوضاع السجناء والرقابة على السجون للقضاء على أي انتهاك لحقوق السجناء وإنسانيتهم، مطالبة المبعوث الأممي مارتن جريفث بسرعة البت في ملف الأسرى والمختطفين ومحاسبة المتورطين في تعذيب السجناء. كما طالبت مفوضية حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالنزول العاجل إلى سجون الميليشيات الانقلابية وإنقاذ عشرات الأسرى والمختطفين، حيث تمنع الميليشيات عنهم الرعاية الطبية والصحية وتمارس ضدهم أبشع الجرائم.