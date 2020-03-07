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دبي ضمن الأعلى عالمياً في متوسط الرواتب السنوية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حلّت دبي في المركز ال 13 عالمياً من حيث متوسط الراتب السنوي للموظفين، متفوقة على دبلن واستوكهولم وأوكلاند وهونج كونج وبرلين وباريس، وفقاً لدراسة أعدها موقع «ماي باجيج دوت كوم» لبيانات السفر.
وبلغ متوسط الراتب السنوي في دبي 25.92 ألف جنيه إسترليني (33.71 ألف دولار)، في حين يبلغ عدد أيام الإجازة السنوية 32 يوماً.
ويسلّط التقرير الضوء على العوامل التي تجعل من المدينة جاذبة بالنسبة للعمالة الماهرة حول العالم، بما فيها عدد أيام العطلة السنوية وأيام العطل الرسمية مدفوعة الأجر، ومتوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية المعتادة.
كما تشمل العوامل الأخرى، كلفة العيش من الإيجار إلى مدفوعات الرهن العقاري والفواتير الأخرى، بالإضافة إلى كلفة الطعام والملابس والترفيه.
وتصدرت التصنيف جنيف، حيث بلغ متوسط الراتب السنوي هناك (64.45 ألف دولار)، تلتها نيويورك في المركز الثاني ب (61.03 ألف دولار)، ثم لوس أنجلوس ب (52.51 ألف دولار).

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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