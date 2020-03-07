شكرا لقرائتكم خبر عن «السلطة» تعلن الطوارئ لشهر في الأراضي الفلسطينية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت السلطة الفلسطينية أمس الجمعة، فرض حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة شهر، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، عبر التلفزيون، فرض حال الطوارئ في الأراضي الفلسطينيّة لمدّة 30 يومًا في مواجهة الفيروس. وقال إنه سيتمّ إغلاق المدارس والمؤسّسات التعليميّة، مشيرًا إلى أنّ حركة التنقل بين المحافظات ستكون في حالات الضرورة القصوى.

وقالت وزيرة الصحّة الفلسطينية نمي الكيلة، في مؤتمر صحفي «تأكّدنا من إصابة 7 مواطنين فلسطينيّين بفيروس كورونا في بيت لحم. هم الآن قيد العلاج في الحجر الصحّي». وأضافت: إنه «يوجد مركز للعلاج والحجر في مدينة أريحا مجهّز بمختبر وأربع غرف عناية مكثفة وتمّ وضع خطط لمواجهة الفيروس».

وأكد مدير مديرية صحة بيت لحم عماد شحادة لفرانس برس أن مجموعة سياحية وصلت إلى المدينة وأقامت بأحد فندقها قبل أن تغادر في 27 فبراير، وأضاف «علمنا أن اثنين منهم كانوا مصابين بالفيروس».

منعت السلطات الإسرائيلية الحافلات السياحية والسيارات الخاصة من دخول بيت لحم، المدينة السياحية الرئيسية في الأراضي الفلسطينية الجمعة بعد إعلان السلطة الفلسطينية حالة الطوارئ إثر تأكيد سبع إصابات بفيروس كورونا. وقال مصورو وصحفيو فرانس برس إن السلطات «الإسرائيلية» أرجعت حوالي 20 حافلة سياحية عند نقاط التفتيش على معابر مدينة بيت لحم. وتسيطر «إسرائيل» على جميع مداخل الضفة الغربية المحتلة. وقال مكتب التنسيق «الإسرائيلي» في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة التابع لوزارة الحرب «الإسرائيلية» إن الوزارة «تعمل عن كثب مع السلطة الفلسطينية» لوقف انتشار الفيروس.

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وقررت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» إغلاق كافة المدارس التابعة لها في فلسطين لمدة 30 يوماً حفاظاً على الطلبة والمعلمين وخوفاً من انتشار فيروس «كورونا».

وقال مراسلو ومصورو فرانس برس في بيت لحم ورام الله، حيث مقر الحكومة الفلسطينية، إن الشوارع كانت شبه خالية صباح الجمعة وكانت معظم المتاجر مغلقة.

وغادر موظفون يعملون في شركة لرش مواد مطهرة لتعقيم كنيسة المهد في مدينة بيت لحم التي يؤمها السياح، وأغلقت الكنيسة لمدة 14 يوماً بعد ظهر الخميس.

وفي القدس، كانت الشوارع خالية في فترة الصلاة باستثناء مجموعات صغيرة من السياح الذين ارتدوا معاطف واقية من المطر. ووضع بعضهم كمامات واقية. وترك بعض أصحاب المتاجر محلاتهم مفتوحة ووضعوا عصا على مدخلها كتقليد متعارف عليه بالمدينة عندما يذهبون للصلاة.

وقال مدير عام أوقاف القدس والمسجد الأقصى عزام الخطيب لفرانس برس «صلى نحو عشرين ألفاً اليوم رغم المطر وإصابات كورونا، وهو عدد ممتاز». بعد انتهاء الصلاة حمل كل من المصلين سجادة صلاته ووضعها على كتفه وغادر الحرم. وبعدها عادت الحركة تدب في السوق والطرقات.

من جهتها، فرضت «إسرائيل» التي ارتفع عدد الإصابات المؤكدة فيها إلى 17 وفق وزارة الصحة الحجر الصحي على القادمين من ست دول أوروبية بينها إيطاليا. وألغت مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة في ألمانيا. كما أعلن الجيش أنه اعتبارًا من ظهر الجمعة، سيمنع جميع أفراد قوات الجيش من مغادرة «إسرائيل»، «سواء في رحلات شخصية أو في مهمات رسمية».(وكالات)