الإمارات تدعم جهود احتواء فيروس «كورونا» وتطوير علاجاته



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبيل جيتس الرئيس المشارك ل«مؤسسة بيل وميليندا جيتس»، أمس الجمعة خلال اتصال هاتفي سبل تعزيز التعاون الإنساني بين الجانبين في مجالات الصحة ومكافحة الأمراض والأوبئة، في ظل النجاح الذي حققاه في إطار العديد من الشراكات والمبادرات العالمية.

وتطرق سموه وبيل جيتس خلال الاتصال إلى إمكانات تكثيف التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات ومؤسساتها الإنسانية المعنية و«مؤسسة بيل وميليندا جيتس»؛ لمواجهة خطر انتشار فيروس «كورونا المستجد»، ودعم جهود المجتمع الدولي والحكومات والمجتمعات لاحتوائه، والحد من تداعيات انتشاره وتطوير علاجاته والوقاية منه.

كما تناولا أهم المبادرات والشراكات الإنسانية القائمة بين الجانبين، والتي تستهدف الحد من انتشار الأمراض والأوبئة التي تعيق تقدم المجتمعات وتنميتها اجتماعيّاً واقتصاديّاً في مختلف المناطق.

وأكد الجانبان خلال الاتصال أهمية استمرار تضافر الجهود وتعزيز التعاون والتنسيق بين المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بالأعمال الإنسانية لتحقيق أفضل النتائج في مجال تقديم الخدمات الإنسانية الصحية العاجلة، خاصة خلال هذه الظروف الصعبة التي تستدعي استجابة سريعة للأوضاع الإنسانية والصحية في العديد من مناطق العالم ودعم جهود دوله. (وام)