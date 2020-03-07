الإماراتية تسهم في مسيرة البناء بمختلف مجالات الحياة

تشارك دولة الإمارات الأسرة الدولية احتفالها باليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق الثامن من مارس/آذار من كل عام، وحازت ابنة الإمارات دورها الطبيعي في المشاركة في عملية البناء والتنمية منذ تأسيس الدولة، حيث آمن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بقدرات المرأة وأهمية دورها كشريكة للرجل في بناء الوطن فقدم لها الدعم منذ البداية وتعددت إنجازاتها، وساهمت في مسيرة البناء في مختلف مجالات الحياة.

يقود صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مسيرة تمكين المرأة لتتبوّأ أعلى المناصب في المجالات كافة، مستكملاً خطة الدولة الاستراتيجية التي استهدفت المرأة في بدايات تأسيس الدولة وركزت في حينها على تعليمها وتمكينها، بوصفها مربية الأجيال والشريك الفاعل في عملية البناء والتنمية، وتقلدت حقائب وزارية وحصلت على عضوية المجلس الوطني الاتحادي ومثلت بلادها كسفيرة في الخارج، كما سجلت حضورها في السلك القضائي.



عوامل نجاح المسيرة



وأكدت استراتيجية تمكين المرأة التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أن هناك مجموعة من العوامل والممكنات والمرتكزات التي كان لها الأثر الكبير في نجاح مسيرة تمكين وريادة المرأة الإماراتية والتي يمكن إيجازها في الآتي:

أولاً: رؤية حكومة الإمارات التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون والتي يكمل مسيرتها القيادة الحالية والتي اعتبرت بناء الإنسان دون تمييز هي الثروة الحقيقية للدولة، والتي تقوم على استشراف المستقبل والسعي للتطوير المستمر عبر تطويع أفضل الممارسات بما يتوافق مع خصوصية المجتمع.

ثانياً: وجود البيئة التشريعية الداعمة للمرأة بدءاً من الدستور إلى سلسلة القوانين الاتحادية والقرارات الوزارية والمحلية التي كفلت تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة والتي راعت في كثير من الأحيان خصوصية المرأة عبر تدابير خاصة لتسريع تمكينها.

ثالثاً: وجود الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة وريادتها حيث تعتبر دولة الإمارات أول دولة خليجية والثانية عربياً تدشن استراتيجية وطنية لتوفر إطاراً مرجعياً للمؤسسات الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

رابعاً: وجود آليات وطنية من مؤسسات تعمل على تمكين المرأة وعلى رأسها الاتحاد النسائي العام الذي كان له الدو ر الأكبر منذ قيام الدولة في تذليل الصعوبات أمام نهوض وتمكين المرأة، عبر إطلاقها للبرامج والمبادرات التي ساهمت في بناء قدرات المرأة في مختلف المجالات.

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الاستراتيجية الوطنية



ومن أهم المشاريع والمبادرات التي أطلقها الاتحاد النسائي العام والتي كان لها الفضل في التحول الجذري في ملف تمكين المرأة هو إطلاق «الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة» حيث تعتبر دولة الإمارات أول دولة خليجية تطلق الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة عام 2002، وقامت بتحديثها للفترة 2015-2021، دراسة زيادة إشراك العنصر النسائي في العمل القضائي على مستوى المحاكم الاتحادية في الدولة، تقديم مقترح إصدار القانون الاتحادي حول مكافحة العنف الأسري ضد النساء والأطفال، دراسة مجموعة من المحفزات لزيادة مشاركة المرأة في قطاع الأعمال، ودراسة مقترح «سياسة موازنات التوازن بين الجنسين» التي تهدف إلى تعزيز التوازن بين الجنسين على مستوى العالم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة المرأة في مجال العلوم المتقدمة وتوفير خدمات الرعاية الصحية الإلزامية المتخصصة للمرأة قبل وأثناء وبعد الولادة وفئة كبار المواطنين من النساء والمرأة من فئة أصحاب الهمم.



خدمة الوطن



وأثبتت المرأة الإماراتية حضورها القوي وعطاءها الفاعل والمتميز في خدمة وطنها في مختلف مجالات العمل بما في ذلك تبوّؤها رئاسة المجلس الوطني الاتحادي وتوليها المناصب الوزارية في الحكومة الاتحادية بعدد 9 وزيرات وبنسبة 29% من مجموع الوزراء وحضورها المميز في السلك الدبلوماسي وانضمامها إلى صفوف القوات المسلحة والخدمة الوطنية والشرطة والأمن، كما صنف تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الإمارات كدولة رائدة في مجال المساواة بين الجنسين في المنطقة، حيث تؤدي المرأة الإماراتية دوراً قوياً على نحو متزايد في الأعمال التجارية والعسكرية والحكومية. وشكل حضور المرأة الإماراتية في قطاعات علوم الفضاء والتكنولوجيا والهندسة والطب عاملاً مهماً في تحقيق الأهداف التنموية الرامية لإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، حيث سطرت المرأة الإماراتية قصص نجاح ملهمة في جميع مواقع العمل وأثبتت أنها على قدر عال من الكفاءة والمسؤولية.

وتلتحق 77 % من الإماراتيات بصفوف التعليم العالي بعد تخرجهن في المدارس الثانوية كما يمثلن أكثر من 70 % من طلبة مؤسسات التعليم العالي الاتحادية، ويشكلن نسبة 56% من خريجي تكنولوجيا المعلومات والهندسة والرياضيات في الجامعات، ويبلغ عدد عضوات المجلس الوطني الاتحادي 20 عضوة تشكل نسبة 50% من أعضاء المجلس، كما تشكل الإماراتية نسبة 50% من الفريق القيادي في مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، ونسبة 33% من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار، و66% من الكادر الوظيفي بالجهات الحكومية، كما تحتل مناصب قيادية بنسبة 305، ونسبة 15% في الوظائف الفنية والأكاديمية التي تشمل الطب والصيدلة والتمريض، و20% من العاملين في البرنامج النووي السلمي الإماراتي.

وتتطلع المرأة الإماراتية وهي على أعتاب الخمسين الجديدة، بثقة تدعمها نجاحات حققتها في كل المجالات وإنجازات شهد بها العالم، إلى المشاركة في إدارة المنظمات والهيئات الأممية والمساهمة في وضع السياسات الدولية التي تلامس حياة ملايين من البشر، كما ترنو ابنة الإمارات إلى المستقبل بعين تبحث عن تحديات جديدة تؤكد قدرتها على مواجهتها، بعد أن حققت رصيداً ضخماً من الإنجازات والنجاحات التي حققتها خلال العقود الماضية بعزم لا يلين.