الموضة..وجهة نظر فلسفية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر المركز القومي للترجمة في القاهرة كتاب «مملكة الموضة زوال متجدد» لجيل ليبوفتسكي، ترجمة دينا مندور، ويبدأ الكتاب بالسؤال: ما الذي يدفع فيلسوفاً ذائع الصيت وعالم اجتماع مرموقاً، مثل جيل ليبوفتسكي إلى الحديث والاهتمام بأمر مثل الموضة، يبدو للكثيرين كموضوع ثانوي أو عنصر رفاهية بحت تتمتع به الإنسانية؟ اشتهر ليبوفتسكي بالحديث عن سلوكيات الإنسان في مجتمع ما بعد الحداثة، أو ما أسماه بمجتمع الحداثة المفرطة، عبر الاهتمام بموضوعات تجلت في كتبه السابقة مثل «زمن العدم» أو اللاحقة مثل «مجتمعات الإخفاق» و«السعادة المفارقة» و«تجميل العالم» وصولاً إلى آخر كتبه «عن الخفة» 2015.

كان حريّاً بهذا المفكر الكبير أن ينظر إلى نشأة الظاهرة بطرق جميع الأبواب المؤدية إليها، أو بمعنى أدق، المحيطة بها، فكانت البديهية هي النظر في البعد التاريخي، والذي بذل فيه مجهوداً ضخماً وملحوظاً بجمع مادة دقيقة عن الطبقات الاجتماعية وأزيائها وأفكارها.

كان للجانب الاجتماعي عند ليبوفتسكي بصفته عالم اجتماع في الأساس، النصيب الأكبر في تحليله وعرضه، وقد انتبه إلى أهمية عنصر التنافس بين الطبقات ونزعة المظهرية في نشوء وتشكل وازدهار ظاهرة الموضة، فكلما ابتكرت طبقة النبلاء أو الطبقة العليا في أي مرحلة تاريخية زياً ما، كانت الطبقات الأقل تسعى، بعد بعض الوقت من ظهوره، لتقليده واستنزاله إلى طبقتها، وهو السلوك النابع من رغبة لا شعورية في الانتماء للطبقة الأعلى.

لم يتوقف الفيلسوف عند البعد التاريخي والاجتماعي، وانتقل إلى مناطق أكثر إثارة في تاريخ الموضة، مثل نشوء الماركات العالمية، وكيف استطاعت أن تجذب في ركابها، رغم الأثمان الباهظة لأزيائها، عدداً متزايداً من الزبائن والمهتمين بها، لم تلبث تلك الماركات أن ووجهت بصناعة الملابس الجاهزة التي انتشرت في جميع أركان العالم بشكل سريع.