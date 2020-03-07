«جلســة مــع النجــوم» في اليوم الثاني للمعرض

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت فعاليات اليوم الثاني ل«كوميك كون» 2020، مشاركة زوار المعرض بلقاءات مباشرة مع نجومهم المفضلين خلال «جلسة مع النجوم» على المسرح الرئيسي للفعالية. جمعت الممثل مينا مسعود بطل فيلم علاء الدين، وجون ريس- دايفيز الذي مثل شخصية المحارب القزم «جيملي» في «لورد أوف ذا رينجز»، وجوزيف ديفيد جونز من المسلسلات الأمريكية «ناشفيل» و«آرو»، وبراندون روث نجم سلسلة سوبرمان، والممثلة إيلودي يونج، التي جسّدت شخصية إلكترا في مسلسل «ديرديڤيل»، وتحدث النجوم عن الشخصيات التي جسدوها خلال مسيرتهم المهنية، وشاركوا قصصاً ستأخذ الحضور في رحلة وراء كواليس عدد من الأفلام.

واستضاف المسرح الرئيسي فرقة الروك والبوب الاسكتلندية الكندية التي حازت الجوائز بوكستونز، والتي أطربت الجماهير الحاضرة في مركز دبي التجاري العالمي. كما أتيحت الفرصة لزوّار المهرجان للمنافسة في لعبة الرقص جست دانس 2020، حيث تنافس المشاركون في تقديم أجمل الرقصات على أنغام 40 أغنية من أجمل الأغاني.

وكانت مسابقة الكوسبلاي لتقليد الشخصيات فرصة لمحبي الأبطال الخارقين ومحاربي السايان والربوتات المقاتلة ووحوش الكايجو وغيرها لرؤية شخصياتهم المفضلة وهي تتجسد أمامهم. وتقدّم هذه المسابقة الفرصة للمشاركين للفوز بجوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 8 آلاف درهم، بالإضافة إلى فرصة تمثيل الإمارات في مسابقة الكوسبلاي العالمي التي ستستضيفها اليابان لاحقاً هذا العام.

وسعد الزوّار بالحصول على النصائح واكتشاف مواهب جديدة خلال ورش العمل التي يقدّمها عدد من الفنانين الموهوبين خلال اليوم الثاني للمهرجان، ومن بين هذه الورش ورشة العمل الخاصة بفنون تقليد الشخصيات «الكوسبلاي» والتي تقدّمها آي-كوسبلاي، وورشة العمل الخاصة بفنون السرد القصصي والتمثيل في أفلام الكوميك مع الفنانة الإيطالية إيمانويلا لوباكينو، والتي تتمتع بمسيرة مهنية حافلة مع «مارفل» و«دي سي كوميكس» و«فاليانت»، وورشة عمل حول أفضل أساليب تقديم وتسويق قصص الكوميك المصورة مع منتج الأفلام وخبير كتب الكوميك آندرو كليمسون.