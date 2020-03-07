محمد بن راشد يحضر أفراح المهيري والمري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حفل الاستقبال الذي أقامه عبيد خلفان ضاحي بن تميم المهيري؛ بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة حمد غانم ناصر سيف المري.

كما حضر الحفل الذي أقيم في «مركز دبي التجاري العالمي»، عصر أمس الجمعة، الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي إلى جانب عدد من الشيوخ والوزراء وأعيان البلاد وأقارب العروسين.

وقد بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لقبيلتي المهيري والمري أفراحهم، متمنياً للعروسين زفافاً ميموناً، وحياة زوجية مظللة بالفرح والرفاء والبنين. (وام)