شكرا لقرائتكم خبر عن شطحيّات صفر حلول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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عبد اللطيف الزبيدي

ما الذي جرى للأفندي العثماني؟ هل يذكر أيام التغنيّ بشعار «صفر مشكلات»؟ اليوم صفر حلول مع الجميع. لكن، مهلاً، يبدو أن من تلعب برأسه العنتريات الإيديولوجية الإخوانجيّة، يخرج عن طوره، وإلاّ فإن رفيق دربه، الذي صار وزير خارجيته، ثم رئيس وزرائه، أحمد داود أوغلو، ألّف كتاباً في تصفير المشكلات، لكن لم يبق سوى الصفير.

استطراداً: وسائط إعلام غير قليلة تتوهم أن أوغلو اسم أو لقب، فنسمع: السيد أوغلو، بينما الكلمة تعني «ابن»، أي أحمد بن داود. ويقعون في النكتة نفسها في الأسماء الإيرانية، يظنون أن «زاده» لقب، فيقال السيد زاده، وهي ابن أيضاً مثل أوغلو. تصبح الأسماء «لعب أولاد».

عود على بدء: صاحب الآستانة كانت زلّته الأولى مع سوريا، التي فتح لها أحضانه في بداية الأمر، ثم مال حيث مالت رياح محاولات الإطاحة. اليوم قد تمسي إدلب الفخ والمصيدة. العثرات السياسية لا تأتي فرادى. حين أراد أن يتحدى واشنطن وحلف الأطلسي، طلب من بوتين صواريخ «أس 400»، فلبّى الشطرنجيّ الروسي سؤله وفي نفسه شيء من لحمة كتف الناتو. لكن «ودارت الأيام» على أردوغان، اليوم جعلته عضّة الدب الروسي يحنّ إلى دفء الباتريوت، ليقنص الطائرات الروسية. اللهم إنّا لا نسألك ردّ الحماقة، ولكن اللطف فيها. أفندي عتبات الآستانة لم يعد لديه جار صفر مشكلات: سوريا، العراق، إيران، أذربيجان، جورجيا، أرمينيا، بلغاريا واليونان. أمّا الطامّة الكبرى، فهي أن الذكاء خان الرجل تماماً، فصفر الحلول طفح كيله بتردّي العلاقات مع الولايات المتحدة، روسيا والاتحاد الأوروبي. ما عاقبة العواقب التي يتوقعها؟

نحن في هذه الغرائب من التخطيط السياسي، أمام متوازيات سلوكية، ففي حزب حركة النهضة التونسي، غرائبيّات إخونجيّة أخرى. حين كان «الإخوان» في المنفى، كان التونسيون الرازحون تحت وطأة طبائع الاستبداد، يتوسمون فيهم خيراً. بمجرّد سقوط نظام «زين العابدين بن علي» انقضوا على مفاصل السلطة، صارت المساجد والجوامع قواعد لغسل الأدمغة، وكأن تونس لم تكن مسلمة، وغدت تصدّر الإرهابيين إلى سوريا والعراق وليبيا. لا أحد أعلم بسرائر الإخوانجية من عبدالحميد الجلاصي، نائب الغنوشي، الذي استقال مؤخراً وأعلن براءته من الفرقة بكسر الفاء وضمّها. يقول المثل التونسي: «لو كان عندها زيت كان بان على قُصّتها»، لو كان في الحركة خير، ما كان فارقها النائب.

لزوم ما يلزم: النتيجة الاكتشافية: هل كانت رحلة الغنوشي إلى إسطنبول القشة التي قصمت ظهر بعير علاقة الجلاصي بالحركة؟

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