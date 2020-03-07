المري يؤكد أهمية التواصل وتنسيق العمل الأمني والخدمي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أهمية الدور الذي يقوم به مجلس مديري مراكز الشرطة في تعزيز التواصل بين المراكز، بهدف تطوير إجراءات العمل والتنسيق مع الشركاء في ما يتعلق بالعمل الأمني والخدمي.

وأشاد اللواء المري بجهود مراكز الشرطة وما حققته من نتائج متميزة في الفترة الماضية، من خلال فرق العمل المشتركة والعمل بروح الفريق الواحد.

جاء ذلك خلال اجتماعه بمجلس مديري مراكز الشرطة في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور العميد سعيد حمد بن سليمان آل مالك، مدير مركز شرطة الراشدية، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، ومديري المراكز، وعدد من الضباط، بهدف الاطلاع على سير العمل في المجلس.

واستعرض العميد عبدالله خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي، ما قام به المجلس خلال الدورة السابقة، حيث قام بتنفيذ سبع مبادرات إدارية منها استحداث شعار المجلس، وعيادة الطبيب عن بعد للموقوفين، وحملة العمرة للمراكز، واستخدام منصة التطوع، وتصنيف مناطق الاختصاص، وتدريب حراس الأمن، وصفر انتقالات للحوادث، إضافة إلى مبادرتين مجتمعيتين، أطول علم وكرنفال السعادة، وتنظيم ملتقيين، وعقد ثلاث دورات، وإجراء دراستين وخمسة مقترحات.

من جانبه عرض العقيد ماجد السويدي، نائب مدير مركز شرطة البرشاء نتائج مبادرة «سهالات» خلال العام الماضي، إضافة إلى آلية عمل رحلة المتعامل.

وقدم الرائد سيف القايدي، مدير مكتب التطوير المؤسسي لشؤون المراكز، المبادرات الموحدة على مستوى مراكز الشرطة والمخافر، حيث تم تصنيف المبادرات إلى استراتيجية وتنفيذية وفعاليات. وفي ختام الاجتماع، تم استعراض عدد من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال من ضمنها الهيكل التنظيمي المقترح لمراكز الشرطة.