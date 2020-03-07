شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد وفيات كورونا فى العراق إلى 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، اليوم الجمعة، أن السلطات العراقية أبلغت عن حالة وفاة فى مدينة كربلاء بسبب فيروس كورونا ليرتفع إجمالى الوفيات فى البلاد بسبب الفيروس إلى ثلاثة.

قالت وكالة الأنباء العراقية نقلا عن وزارة الصحة، إن العراق سجل ثمانى حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، خمسة منها فى بغداد واثنتان فى السليمانية وواحدة فى كربلاء.