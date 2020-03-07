شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترصد 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة فى الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الجمعة إن السلطات رصدت 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وأضافت الوزارة فى بيان أن إجمالى عدد الإصابات فى البلاد بلغ 45 كما شُفيت حالتان ليرتفع إجمالى عدد حالات الشفاء إلى سبعة.

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