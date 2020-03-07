شكرا لقرائتكم خبر عن "الإطفاء الكويتية": 194 حالة وفاة و17.8 مليون دولار خسائر الحرائق فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية، عن خسائر الحرائق فى البلاد خلال العام الماضي، والتى بلغت نحو 5 ملايين و152 ألف دينار (ما يعادل 18.3 مليار دولار أمريكي)، فى حين بلغ عدد المتوفين جراء الحرائق 194 حالة وفاة، وهو نفس العدد الذى توفى فى العام 2018.
وأوضحت إدارة الإطفاء الكويتية- فى إحصائية نشرتها على موقعها الرسمي، اليوم الجمعة- أن عدد الحرائق انخفض بنسبة 3% خلال العام الماضي، مقارنة بعدد الحرائق فى 2018، مسجلا 4 آلاف و492 حريقا، منها ألف و338 حريقا فى مناطق سكنية، وألف و88 حريقا فى وسائل نقل برية وبحرية، فيما اندلعت بقية الحرائق فى مناطق غير سكنية.
وأشارت إلى أن عدد المصابين من رجال الإطفاء خلال تعاملهم مع الحرائق العام الماضي، بلغ 48 مصابا، بانخفاض بلغ 46% عن إصابات عام 2018، موضحة أن الماس الكهربائى كان مسئولا عن 34.28% من الحرائق، تلاه عبث الأطفال بنسبة 11.75%، ثم الأحمال الكهربائية المرتفعة بنسبة 7.27%.
كانت هذه تفاصيل خبر "الإطفاء الكويتية": 194 حالة وفاة و17.8 مليون دولار خسائر الحرائق فى 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.