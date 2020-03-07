شكرا لقرائتكم خبر عن "الإطفاء الكويتية": 194 حالة وفاة و17.8 مليون دولار خسائر الحرائق فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية، عن خسائر الحرائق فى البلاد خلال العام الماضي، والتى بلغت نحو 5 ملايين و152 ألف دينار (ما يعادل 18.3 مليار دولار أمريكي)، فى حين بلغ عدد المتوفين جراء الحرائق 194 حالة وفاة، وهو نفس العدد الذى توفى فى العام 2018.

وأوضحت إدارة الإطفاء الكويتية- فى إحصائية نشرتها على موقعها الرسمي، اليوم الجمعة- أن عدد الحرائق انخفض بنسبة 3% خلال العام الماضي، مقارنة بعدد الحرائق فى 2018، مسجلا 4 آلاف و492 حريقا، منها ألف و338 حريقا فى مناطق سكنية، وألف و88 حريقا فى وسائل نقل برية وبحرية، فيما اندلعت بقية الحرائق فى مناطق غير سكنية.

وأشارت إلى أن عدد المصابين من رجال الإطفاء خلال تعاملهم مع الحرائق العام الماضي، بلغ 48 مصابا، بانخفاض بلغ 46% عن إصابات عام 2018، موضحة أن الماس الكهربائى كان مسئولا عن 34.28% من الحرائق، تلاه عبث الأطفال بنسبة 11.75%، ثم الأحمال الكهربائية المرتفعة بنسبة 7.27%.