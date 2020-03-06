شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الصحة» يؤكد: لم نسجل حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نفى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن ظهور حالات جديدة مصابة بفيروس «كورونا» المستجد.

وقال متحدث الصحة في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “تم رصد تداول شائعات ومقاطع فيديو ورسائل عن حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد ونؤكد أنها غير صحيحة.. وفحص حالات الاشتباه مستمر ونعلن عن النتائج بشكل رسمي”.

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وأضاف: “لم تسجل حالات إضافية على الخمس حالات المعلنة سابقاً، وسيتم تتبع مصادر إثارة هذه الشائعات للتعامل معها وفق الأنظمة والقوانين”.