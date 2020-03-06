دبي - بواسطة محمد فارس يحتوي تطبيق فيس بوك الآن على قائمة معاد تصميمها بالكامل © Tech World قدمت بواسطة

فيس بوك تأتي بتصميم جديد لشاشة القائمة وتعتمد بالكامل على اللون الأزرق.

خلال العامين الماضيين، تخلص المطورون من الألوان في تطبيقاتهم وانتقلوا إلى السمة البيضاء بالكامل، وأقرب مثال لذلك، تطبيق فيسبوك، وفي أيامنا هذه، يبدو أن الشركة لم تعد راضية عن ذلك، وأوّل خطوة لها هي إعادة تصميم واجهة القائمة.

حيث ستُلاحظ الآن وجود تغيّر جذري في القائمة، وتم الاعتماد بشكل كامل على اللون الأزرق، كذلك تم إعادة ترتيب عناصر القائمة وعرضها كفقاعات في واجهة مكوُّنة من عمودين، كما هو مُلاحظ في الصور أدناه.

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وإذا تحدثنا من الناحية الوظيفية، فلا يوجد فرق بين القائمة القديمة والقائمة الجديدة، حيث لا يزال بالإمكان الوصول إلى جميع أقسام وإعدادات وتفضيلات الخصوصية في فيس بوك، ومع ذلك من الصعب الآن تحليل هذه القائمة بسبب الفقاعات وترتيبها،

أخيرًا، يبدو أن هذا التحديث من جهة الخادم، وهو يصل بشكل تدريجي للمستخدمين، ففي حالة عدم وصوله فمن المحتمل أن يظهر لك قريبًا، ويُفضّل الانتقال إلى صفحة التطبيق من على المتجر وتحميل أحدث إصدار من هناك، وفي الوقت نفسه لا يزال خيار السمة الداكنة قيد التطوير، وفي أي وقت تُطلقه فيسبوك للجميع، كما فعلت مع تطبيقها الآنر ماسنجر.

التدوينة يحتوي تطبيق فيس بوك الآن على قائمة معاد تصميمها بالكامل ظهرت أولاً على عالم التقنية.