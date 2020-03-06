شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: نؤيد كل الاجراءات التى تتخذها تونس للحفاظ على أمنها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دولة الكويت وقوفها إلى جانب تونس، وتأييدها لكافة الإجراءات التى تحفظ أمنها واستقرارها؛ وذلك فى أعقاب التفجير الإرهابى الذى استهدف دورية أمنية فى تونس، وأدى إلى مقتل رجل أمن وإصابة آخرين.
وأكد مصدر مسؤول فى وزارة الخارجية الكويتية - فى بيان رسمى مساء اليوم الجمعة، - إدانة واستنكار الكويت الشديدين للهجوم الإرهابي.
وشدد المصدر على موقف الكويت المبدئى الثابت والرافض لكافة أشكال الإرهاب والعنف، معربا عن خالص التعازى وصادق المواساة إلى ذوى الضحية، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.
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