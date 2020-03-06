شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يضع فرنسا وإسبانيا على قائمة حظر دخول الأجانب بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، إن العراق وضع فرنسا وإسبانيا على قائمة حظر دخول الوافدين الأجانب، ليرتفع عدد الدول على القائمة إلى 11 مع سعى بغداد لوقف انتشار فيروس كورونا.
وقال متحدث باسم الوزارة فى بيان "يستثنى من قرار الحظر الوفود الدبلوماسية والرسمية"، وسجل العراق حتى الآن 38 إصابة بفيروس كورونا وحالتى وفاة.
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