شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة البحرينية تعلن خروج 12 حالة من الحجر الصحى الاحترازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الجمعة، خروج 12 حالة من الحجر الصحى الاحترازى بعد استكمالهم لفترة الحجر اللازمة لهم ومدتها 14 يوما، وإجراء كافة الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) قبل خروجهم من الحجر الاحترازي، ليصل بذلك عدد الذين خرجوا من الحجر الصحى 38 شخصاً بعد خروج 26 شخصاً فى وقت سابق.

وأفادت الوزارة وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن الحالات التى تم إخراجها من الحجر الصحى الاحترازى هى لـ 12 صينيا ، مؤكدة أن جميع الحالات الموجودة فى مراكز الحجر الصحى الاحترازى تخضع للمتابعة المستمرة تحت إشراف طاقم طبى متخصص، وتتلقى الرعاية اللازمة للتأكد من سلامتهم، حفاظاً على صحتهم وصحة الجميع.

وأكدت الوزارة حرصها على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية فى مراكز الحجر الصحى الاحترازية، بحسب المعايير الدولية التى أوصت بها منظمة الصحة العالمية، ومتابعة تطبيق جميع الإجراءات المتبعة لمكافحة انتشار الفيروس فى المملكة بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.