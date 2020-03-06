شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء التونسى يدعو إلى توحيد الصفوف ورفض العنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا رئيس الوزراء التونسى إلياس الفخفاخ، كافة التونسيين إلى توحيد الصفوف حول الوطن ورفض كل أشكال العنف وكل ما يمكن أن يهدد تونس وديمقراطيتها.

وذكر الفخفاخ- فى تعليقه على العملية الإرهابية التى استهدفت، فى وقت سابق اليوم الجمعة، دورية أمنية فى منطقة البحيرة بالقرب من السفارة الأمريكية- أنه يعزّى عائلة الشهيد الملازم الأول توفيق محمد الميساوى ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين، كما حيا القوات الأمنية التونسية على شجاعتها وجاهزيتها ووقوفها كسد منيع أمام الإرهاب فى كل مكان.

ونفذ إرهابيان اثنان هجوما انتحاريا، ظهر اليوم، استخدما فيه كمية من المتفجرات تقليدية الصنع ودراجة نارية مفخخة، ما أسفر عن استشهاد شرطى وإصابة 4 آخرين من قوات الأمن، وامرأة كانت تسير وقت الانفجار، الذى استهدف دورية أمنية تؤمن الطريق العام قرب السفارة الأمريكية فى منطقة البحيرة، التى تضم العديد من السفارات ومكاتب الشركات الأجنبية بتونس العاصمة.