شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يدين التفجير الإرهابى فى العاصمة التونسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة، بأن أبو الغيط عبر عن خالص تعازيه للحكومة التونسية وأسرة رجل الأمن القتيل وتمنى الشفاء العاجل للمصابين. Advertisements وجدد أبو الغيط، بهذه المناسبة تضامن الجامعة الكامل مع الدولة التونسية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمن وإستقرار البلاد ومواجهة كل تهديد يمس سلامة أراضيها ورفاهية شعبها

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