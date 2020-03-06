شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: تمديد إغلاق المرافق الترفيهية ببغداد بسبب فيروس كورونا المستجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أمانة بغداد، تمديد غلق متنزه الزوراء والمرافق الترفيهية والاعتذار عن استقبال المراجعين حتى الـ14 من الشهر الحالي، بسبب فيروس كورونا.

وقالت الأمانة - فى بيان مقتضب أوردته قناة "السومرية نيوز"، اليوم الجمعة - "إنه تم تمديد إغلاق متنزه الزوراء والمتنزهات والمرافق الترفيهية التابعة لأمانة بغداد، حتى الـ14 من شهر الحالي".

وكانت أمانة بغداد قررت، فى الأول من مارس الماضي، إغلاق متنزه الزوراء ستة أيام بدءا من الاثنين الماضي، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.