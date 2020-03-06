أردوغان يبحث مستجدات إدلب ومسألة اللاجئين مع رئيس الاتحاد الأوروبي

إسطنبول / الخليج 365

دائرة الاتصال في الرئاسة التركية:

- اتصال هاتفي بين الرئيس أردوغان مع رئيس الوزراء الكرواتي رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، أندريه بلينكوفيتش

- أردوغان أكد خلال الاتصال أن الاتحاد الأوروبي مجبر على توفير الحماية الضرورية للاجئين الذين وصلوا إلى حدوده "وفقا لمسؤولياته الدولية"

- الرئيس التركي شدد على أن إغلاق الحدود لن يلغي مسؤولية الدول الأوروبية المنبثقة عن القانون الدولي

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع أندريه بلينكوفيتش، رئيس الوزراء الكرواتي، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، المستجدات في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ومسألة اللاجئين وقضايا إقليمية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن أردوغان أكد خلال الاتصال أن "الاتحاد الأوروبي مجبر على توفير الحماية الضرورية للاجئين الذين وصلوا إلى حدوده وفقا لمسؤولياته الدولية".

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وأوضح أن الرئيس التركي شدد على أن إغلاق الحدود "لن يلغي مسؤولية الدول الأوروبية المنبثقة عن القانون الدولي".

ويأتي الاتصال الهاتفي في ضوء توصل تركيا وروسيا الخميس، لاتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة إدلب السورية، بحضور الرئيس أردوغان ونظيره فلاديمير بوتين، وتدفق طالبي اللجوء إلى الحدود التركية اليونانية.

وبدأ تدفق طالبي اللجوء إلى الحدود الغربية لتركيا، الخميس 27 فبراير/ شباط الماضي، عقب إعلان أنقرة أنها لن تعيق حركتهم باتجاه أوروبا.

والسبت، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، مؤكدا أنه لا طاقة لها لاستيعاب موجة هجرة جديدة.



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