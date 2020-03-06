أمير قطر يبحث مع رئيس وزراء إيطاليا ملفات دولية

روما / الخليج 365

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، ملفات دولية عديدة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، حسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء الإيطالية.

وأوضح البيان أن الزعيمين تناولا خلال الاتصال ملفات عديدة، مثل ليبيا، والتعاون الاقتصادي، فضلا عن فيروس "كورونا".

والخميس، أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، المعترف بها في الأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.